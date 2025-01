MLK Day NBA: onde assistir, horário e história do dia

A tradicional rodada do dia de Martin Luther King da NBA será realizada nesta segunda-feira (20). A liga, conhecida por seu compromisso com a justiça social e a igualdade, utiliza o dia para homenagear o legado de Dr. King com jogos e diversas ações de conscientização. Os jogos serão transmitidos pela ESPN, Disney + e NBA League Pass.

Por que a NBA celebra o MLK Day?

O MLK Day é celebrado anualmente na terceira segunda-feira de janeiro (Foto: Juan Ocampo / AFP)

A NBA tem um forte compromisso com a justiça social e a promoção da diversidade. A liga utiliza o MLK Day como uma plataforma para reforçar mensagens de igualdade, respeito e inclusão, valores que Martin Luther King Jr. representava.

Cidades como Atlanta, onde Dr. King nasceu e atuou como pastor, e Memphis, onde ele foi assassinado em 1968, têm um papel central nas homenagens. Essas localidades geralmente sediam jogos importantes no dia, reforçando a conexão histórica com o ativista dos diretos civis.

Confira os confrontos programados para o MLK Day:

Jogos do MLK Day da NBA