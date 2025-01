Mônaco x Aston Villa: onde assistir, horário e prováveis escalações

Nesta terça-feira (21) o Mônaco enfrenta o Aston Villa pela 7ª rodada da Champions League. O jogo está agendado para as 14h45 (de Brasília), no Stade Louis II, em Mônaco. A transmissão ao vivo será realizada pela TNT (canal fechado) e pela plataforma de streaming Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com Prime Video

continua após a publicidade

O Aston Villa, ocupa a 5° posição na tabela, com 13 pontos e mantem uma invencibilidade de cinco jogos. O atacante Ollie Watkins, é destaque no elenco, que contabilizou nove gols a favor e apenas três contra.

Em contrapartida, o Monaco é o 16° colocado, com 10 pontos e busca superar uma fase de instabilidade, após não obter vitórias nos últimos quatro confrontos. O time registrou 12 gols marcados e 10 sofridos nas seis rodadas anteriores.

continua após a publicidade

➡️Final da Champions League sofre mudança e se aproxima de ‘modelo NFL’

Jhon Duran, do Aston Villa, fez gol contra o Manchester City, em duelo válido pela Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Tudo sobre o jogo entre Mônaco e Aston Villa (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

MÔNACO x ASTON VILLA

7° RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: terça - feira, 21 de janeiro de 2025, às 14h45 (de Brasília);

📍 Local: Stade Louis II, em Mônaco

📺 Onde assistir: TNT (canal fechado) e Max (streaming)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MÔNACO: Radoslaw Majecki; Caio Henrique, Mohammed Salisu, Thilo Kehrer e Vanderson; Lamine Camara, Magassa, Maghnes Akliouche, Aleksandr Golovin e Ben Seghir; Breel Embolo. Técnico: Adi Hutter.

continua após a publicidade

ASTON VILLA: Dibu Martinez; Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings e Lucas Digne; Boubacar Kamara, Jacob Ramsey e Youri Tielemans; Leon Bailey, Jhon Duran e Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery.