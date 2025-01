Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (21), os destaques dos jogos de hoje são a volta da Champions League com gigantes como Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid e Juventus em campo, semifinal da Copinha com São Paulo x Criciúma, time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 21 de janeiro de 2025)

Uefa Champions League

14h45 - Monaco x Aston Villa - TNT e Max

14h45 - Atalanta x Sturm Graz - Space e Max

17h - Liverpool x Lille - Max

17h - Benfica x Barcelona - TNT e Max

17h - Atlético de Madrid x Bayer Leverkusen - Space e Max

17h - Bologna x Borussia Dortmund - Max

17h - Club Brugge x Juventus - Max

17h - Estrela Vermelha x PSV - Max

17h - Slovan Bratislava x Stuttgart - Max

Jogos de hoje: Ryan Francisco comemora gol pelo São Paulo na Copinha 2025 (Foto: Foto: Guilherme Veiga / São Paulo FC)

Copinha (semifinais)

19h30 - Criciúma x São Paulo - CazéTV

Campeonato Saudita

11h50 - Al Khaleej x Al Nassr - BandSports e Canal GOAT

Paulistão

19h30 - Novorizontino x Inter de Limeira - Uol Play, Nosso Futebol e Zapping

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h - Millwall x Cardiff - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Baiano

19h15 - Porto-BA x Atlético de Alagoinhas - TVE Bahia (Youtube)

Série Rio de la Plata

20h - Colón x Racing-URU - Disney+

22h - Defensor Sporting x Instituto Córdoba - Disney+

Amistoso

21h - River Plate x México - Disney+

Jogo de Cristiano Ronaldo hoje

O Al Khaleej enfrenta o Al Nassr nesta terça-feira (21), às 11h50 (de Brasília), no Prince Mohamed bin Fahd Stadium, em Dammam, na Arábia Saudita. A partida, válida pela 16ª rodada do Campeonato Saudita, terá transmissão ao vivo do Canal GOAT (YouTube).

O Al Khaleej ocupa a sétima posição na tabela, com 23 pontos acumulados. Na última sexta (17) venceu o Al Orobah por 3 a 0 e demonstra força e ambição para subir na classificação. A equipe, sob a liderança de Giorgios Donis, tem como jogadores destaque Sehic, Tisserand e Fabio Martins.

Em contrapartida, o Al Nassr, posicionado em quarto, com 29 pontos, busca recuperar-se de um empate em 1 a 1 com o Al Taawoun. Comandado por Stefano Pioli e estrelado por jogadores como Mané e Otávio, além de Cristiano Ronaldo, o time almeja retomar a senda das vitórias.