Arsenal vence Manchester United e volta à liderança; veja como está a classificação da Premier League

Arsenal retoma à liderança da Premier League e aumenta briga com City pelo título inglês (PAUL ELLIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/05/2024 - 14:48 • Manchester (ING)

A Premier League está pegando fogo e a definição do título vai ficar para a última rodada. Neste domingo (12), o Arsenal venceu o Manchester United por 1 a 0, no Old Trafford. Trossard garantiu a vitória para os Gunners.

Com este resultado, o time de Mikel Arteta chega aos 86 pontos, retorna à liderança e mantém a briga com Manchester City, vice-colocado.

➡️ Veja a classificação completa da Premier League

➡️Modric abre o jogo sobre a renovação com Real Madrid e deixa mensagem enigmática no ar

O time de Pep Guardiola, atual campeão, está com 85 pontos e uma partida a menos, contra o Tottenham, pela 34ª rodada. Independente do resultado, a conquista da Premier League será definida somente na última partida.

GOL DO ALÍVIO!

Em jogo abaixo das expectativas, com as duas equipes demonstrando dificuldades na criação, o Arsenal levou a melhor, com Trossard.

Ainda no primeiro tempo, o atacante invadiu a pequena área e recebeu assistência de Havertz, aproveitando a distração de Casemiro na marcação.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

ÚLTIMA E DECISIVA RODADA

Depois da definição da partida atrasada do Manchester City, na Premier League chega ao capítulo final. No domingo (19), o Arsenal encara o Everton, enquanto os Cityzens vão enfrentar o West Ham, ambos a partir das 12h (de Brasília), no Etihad Stadium e no Emirates Stadium, respectivamente.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

FUT INTERNACIONAL