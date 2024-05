Modric abre o jogo sobre a renovação com Real Madrid e deixa mensagem enigmática no ar

Modric está no Real Madrid desde a temporada 2012 (Divulgação/Real Madrid)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/05/2024 - 14:00 • Madri (ESP)

O Real Madrid se reuniu, neste domingo (12), com os torcedores na Praça Cibeles, em Madri, para comemorar a conquista da 36ª da La Liga, mas, entre tantas perguntas e respostas, paira no ar a incerteza sobre o futuro de Luka Modric. O jogador tem contrato com o clube merengue até o fim desta temporada, em junho.

Em entrevista na 'zona mista' da festa madrilenha, o meio-campista despistou sobre a possível renovação e deixou uma mensagem enigmática para a imprensa e torcedores.

- Este não é o momento para falar sobre essas coisas. Quero terminar bem a temporada e espero voltar à Cibeles depois de 1º de junho. No final, veremos o que acontece. Mas eu já disse muitas vezes... coisas... e vocês também sabem tudo.

Modric está no Real Madrid há 12 temporadas e se tornou um dos maiores jogadores do clube, entre tantas conquistas, gols e liderança. Com o vínculo se encerrando, o jogador pode deixar o clube e tem a Arábia Saudita como provável destino. O croata reforçou que não vai resolver a pendência contratual por agora e está focado na finalíssima da Champions League.

- É algo impressionante. É difícil para mim encontrar palavras para descrever o que sinto. Mas obrigado aos torcedores do Real Madrid por tanto amor. Bom, vamos ver... Hoje é dia de curtir com meus colegas e torcedores. Quanto ao futuro, veremos o que acontece.

