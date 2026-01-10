Ex-Barcelona nega retorno ao clube: 'Dinheiro'

O zagueiro Íñigo Martínez, do Barcelona, deixou o clube catalão em agosto de 2025, no início da temporada, para jogar ao lado de Cristiano Ronaldo, no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Apesar de não estar em sua melhor fase junto ao elenco no Campeonato Saudita, o jogador não cogita um retorno ao time espanhol.

Martínez, em entrevista ao 3Cat, da Catalunha, afirmou que não enxerga qualquer possibilidade de retorno ao Barcelona. Além da negativa, aproveitou a ocasião para fazer uma brincadeira sobre a situação financeira do clube:

— Não posso voltar ao Barcelona, é impossível que (Joan) Laporta (presidente do clube) gaste tanto dinheiro — afirmou Íñigo.

Iñigo Martínez, quando atuava pelo Barcelona (Photo by Pau BARRENA / AFP)

O zagueiro foi contratado pelo Barcelona em 2023/24, com um vínculo de dois anos, sem custos para os cofres blaugranos. Revelado pelo Real Sociedad, foi para o Athletic Bilbao, em 2017/18, por 32 milhões de euros. Pelo Barça, Martínez conquistou três títulos: La Liga (2024/25), Taça do Rei de Espanha (2024/25) e Supercopa da Espanha (2024/25) – troféu que também levantou pelo Bilbao, em 2020/21.

Pelo Al-Nassr, já disputou 13 partidas na atual temporada, todas pelo Campeonato Saudita. O time busca vencer o torneio novamente, com a última glória tendo sido em 2019. Desde então, o clube atualmente comandado por Jorge Jesus foi campeão da Supercopa Saudita duas vezes e da Liga dos Campeões Árabes, em 2023.

