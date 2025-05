Apesar de ter feito uma boa temporada, o Arsenal foi eliminado da Champions League pelo PSG e deu adeus à sua última chance de título na temporada. Com a queda, o clube londrino acumula decepções e revive o estigma de "quase" - algo que costuma ser associado ao rival local, o Tottenham. A diferença é que os Spurs ainda estão vivos na Europa League.

Eliminado nas semifinais da Champions, única competição na qual ainda tinha chance de título, o Arsenal viu sua principal aposta ruir. O clube priorizou a competição internacional e acabou deixando os torneios domésticos em segundo plano.

Arsenal foi eliminado da Champions League pelo PSG (Foto: Thibaud Moritz/AFP)

Na Premier League, o time começou bem, teve uma queda no rendimento, mas se recuperou ao longo da temporada. No entanto, demorou a reagir e viu o Liverpool assumir a liderança. Atualmente, os Gunners ocupam a segunda colocação e lutam para se manter no G-4 e garantir vaga direta na próxima edição da Champions League.

Nas copas nacionais, o desempenho também foi insuficiente. Na Copa da Liga Inglesa, o Arsenal chegou às semifinais, mas foi eliminado pelo Newcastle, que venceu os dois jogos e depois bateu o Liverpool na final. Já na Copa da Inglaterra, a decepção veio mais cedo: o time caiu nos pênaltis para o Manchester United, ainda na terceira fase.

Rivais estão rindo da situação do Arsenal

Entre os integrantes do Big Six, além do Arsenal, outros três clubes fazem boas campanhas na Premier League: o Manchester City está no G-3 e disputa o título da Copa da Inglaterra, o Liverpool já garantiu o título inglês, e o Chelsea ainda briga por vaga na Champions e segue vivo na Conference League.

Mas o que mais incomoda os torcedores do Arsenal é a situação de seus rivais do grupo: Tottenham e Manchester United, que, mesmo fazendo campanhas fracas na Premier League - ocupando atualmente a 16ª e 12ª posições -, ainda têm chances reais de título na Europa League.

O Tottenham, que busca encerrar um longo jejum de títulos, venceu o Bodø/Glimt por 3 a 1 no jogo de ida e pode até perder por um gol de diferença na volta para garantir vaga na final. Já o Manchester United está praticamente classificado: venceu o Athletic Bilbao por 3 a 0 fora de casa e está com a vaga bem encaminhada para a decisão.

Caso avancem, os dois rivais vão se enfrentar na final da Europa League e um deles vai garantir um troféu na temporada. Para os torcedores do Arsenal, essa possibilidade pode ser ainda mais amarga do que a própria eliminação.