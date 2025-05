Técnico do Arsenal avalia eliminação para o PSG: ‘Fomos melhores’

Técnico do Arsenal, Mikel Arteta avaliou positivamente a partida de sua equipe contra o PSG, na Champions League. Apesar da eliminação com uma derrota por 2 a 1, o comandante atribuiu a classificação da equipe francesa ao goleiro Donnarumma.

- Parabéns pela classificação, mas fomos melhores. Eles tiveram o melhor jogador em campo nas duas partidas, e foi o mesmo em ambas: o Donnarumma. Esta é a história do que aconteceu nas duas partidas. Estou orgulhoso dos meus jogadores e do que fizemos. Jogamos com muita personalidade e confiança. O resultado não foi o que esperávamos e não podemos nos contentar com ele. Fomos melhores, mas tivemos azar, mesmo com sete jogadores lesionados - avaliou o treinador dos Gunners.

Nos dois confrontos da semifinal, o Arsenal finalizou nove vezes na direção do gol do PSG, mas conseguiu vazar Donnarumma em apenas uma oportunidade. No jogo de volta, o italiano fez ao menos três defesas difíceis em finalizações de Martinelli, Odegaard e Saka.

No agregado, o PSG foi superior ao Arsenal e venceu o confronto por 3 a 1, o que possibilitou garantir uma vaga na final da Champions League. Com isso, a equipe francesa encara a Inter de Milão na decisão em Munique, que será disputada no dia 31 de maio.

Uefa discorda de Arteta em PSG x Arsenal

Apesar de Mikel Arteta ter afirmado que Donnarumma foi o melhor jogador nas duas partidas, a Uefa deu o prêmio de melhor atleta da semifinal para Hakimi. O marroquino marcou o segundo gol na vitória por 2 a 1 do PSG sobre o Arsenal, no Parque dos Príncipes.