Além do interesse do Arsenal, a Inter de Milão já tem o defensor como prioridade e deve fazer uma proposta pelo jogador nos próximos dias. O Manchester United também manifestou desejo de contar com Benjamin em seu elenco, mas devido à situação indefinida de Harry Maguire, deixou a contratação em segundo plano. Ainda não há a decisão sobre fazer a proposta ou não por parte do clube londrino, mas caso os mandatários acelerem pelas negociações, precisarão cobrir um valor de mercado estimado em 40 milhões de euros.