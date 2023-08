Duelo na Arena Fonte Nova acontece neste domingo (20), às 16h

Bahia x Bragantino: odds, estatísticas e informações do jogo pela 20ª rodada do Brasileirão

Foto: Divulgação/Conmebol

O duelo na Arena Fonte Nova vai colocar frente a frente dois times em situações distintas neste Brasileirão: Bahia e Red Bull Bragantino. O time da casa é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com apenas 18 pontos, enquanto o Massa Bruta é o quinto, com 32. O jogo está marcado para domingo (20), às 16h. Uma vitória do time baiano paga 2.80 na Lance! Betting.

Odds e dica de aposta recomendada

Na Lance! Betting, as odds apontam o Bragantino como favorito a vencer a partida fora de casa, pagando 2.48, com empate a 3.40. Uma vitória do Bahia tem odds de 2.80, até o momento.

Nossa sugestão de aposta aqui é que ambos os times marcam, com odds a 1.75.

*As odds podem mudar

Estatísticas

Até o momento, foram 28 duelos entre Bahia e Bragantino, com nove vitórias do Massa Bruta, seis derrotas e 13 empates.

O Bahia é o 16º colocado do Nacional, com 18 pontos, e precisa vencer para se distanciar, ainda que pouco, do Z4. Uma derrota, dependendo de outros resultados, pode fazer com que a equipe termine a rodada na degola. Na última rodada, o Bahia perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0.

O momento do Bragantino é tranquilo. Quinto colocado, o time busca a vitória para tentar entrar no G4. Na última rodada, empatou com o Vasco por 1 a 1.

Onde assistir à partida