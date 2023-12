O Arsenal começou melhor a partida no Kenilworth Road, com maior posse de bola e dominando as principais ações no jogo, enquanto o Luton Town praticamente não chegou com perigo na primeira etapa. Até que aos 19', Saka entrou na área e deu passe para Gabriel Martinelli, que finalizou de primeira direto para o fundo da rede dos donos da casa. No entanto, apenas cinco minutos depois, o Luton conseguiu o empate com Osho, que cabeceou no canto direito do goleiro Raya após cobrança de escanteio.