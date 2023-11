Um jogo definido no primeiro tempo e com direito a goleada e a gol do brasileiro Gabriel Martinelli. Nesta quarta-feira (29), o Arsenal não tomou conhecimento do Lens, da França, e aplicou um sonoro 6 a 0 dentro do Emirates Stadium, resultado que classificou a equipe para as oitavas de final da Liga dos Campeões, já como primeiro lugar do Grupo B.