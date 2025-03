Arsenal intensifica interesse por atilheiro do mundo em 2024

O Arsenal já escolheu o seu camisa nove para a próxima temporada: trata-se de Viktor Gyökeres. De acordo com o jornal ingês "The Athletic", os Gunners preparam uma oferta na próxima janela de transfêrencias para o atacante sueco, que tem contrato com o Sporting até 2028.

Foto: FILIPE AMORIM / AFP

Outras duas opções também foram citadas como possíveis nomes para ocupar a posição de centroavante pela diretoria do Arsenal. Alexander Isak, do Newcastle, e Benjamin Sesko, do RB Leipzig, eram nomes que agradavam a comissão técnica de Arteta. No entanto, o alto valor de Isak e a concorrência com outros times por Sesko foram considerações que desanimaram o interesse do clube inglês.

Andre Berti, novo diretor esportivo do Arsenal, é um admirador do futebol do sueco. Atualmente, o valor do atacante de 26 anos é de 75 milhões de euros (cerca de R$ 462 milhões). Porém, o Sporting já disse que Gyökeres não será negociado por menos de 100 milhões de euros (cerca de R$617 milhões).

Gyökeres pelo Sporting

Contratado pelo Sporting no início da temporada europeia de 2023/24, Gyökeres desembarcou como um desconhecido em Portugal. No entanto, em pouco tempo o camisa 9 ganhou prestígio com a torcida, comissão técnica e direção do clube português.

Com a camisa do Sporting, o jogador conseguiu a díficil marca de ser o artilheiro do mundo no ano de 2024. Na atual temporada, no entanto, o atleta sofreu uma lesão no adutor esquerdo da coxa e perdeu jogos importantes pelo time. Veja número da temporada: