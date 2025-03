Estrela do Arsenal retorna aos treinos; saiba quem

Bukayo Saka, jogador do Arsenal, retornou aos treinos após uma cirurgia no tendão. A informação foi divulgada pelo clube na última quinta-feira (28). O atleta de 23 anos havia se lesionado durante uma partida contra o Crystal Palace em 21 de dezembro, o que resultou em sua ausência por quase três meses. Durante esse período, o Arsenal enfrentou eliminações na FA Cup e na Carabao Cup, além de perder posições na disputa pelo título da Premier League.

Saka participou de treinos completos no campo de London Colney, marcando sua primeira aparição desde a operação. Ele compartilhou uma foto em sua conta no Instagram, sorrindo e fazendo um sinal de positivo. A reintegração do jogador aos treinos é vista como um impulso significativo para o time, especialmente antes dos jogos contra Fulham, Everton e o importante confronto com o Real Madrid na Liga dos Campeões em 8 de abril.

Olá, novamente

O técnico Mikel Arteta expressou otimismo sobre a recuperação de Saka, destacando o trabalho individual realizado pelo jogador antes de voltar aos treinos com o grupo. No entanto, o clube planeja reintegrar Saka gradualmente aos jogos, começando com participações como substituto para garantir sua completa recuperação física.

Apesar de sua ausência, Saka manteve-se próximo à equipe, apoiando os colegas de banco de reservas e participando de um retiro de treinamento em Dubai. Ele continua sendo um dos principais contribuidores do Arsenal nesta temporada, com nove gols e 13 assistências. A volta de Saka ocorre em um momento crítico, com o Arsenal buscando recuperação na Premier League e avanço na Liga dos Campeões.

