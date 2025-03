Salah não é decisivo? Veja o retrospecto do atacante em finais

De cotado ao prêmio de Bola de Ouro a não decisivo. Assim foram os últimos dias de Mohamed Salah, que no espaço de uma semana foi eliminado da Champions League, em casa, pelo PSG, e perdeu a final da Copa da Liga para o Newcastle. Em ambas ocasiões, o egípcio passou abaixo do radar, sem marcar ou contribuir com um gol sequer. O debate, então, passou a ser o seguinte: Salah não é decisivo?

Tudo começou ainda na partida de ida entre PSG e Liverpool, em que os Reds só não foram derrotados graças ao brasileiro Alisson. No lado ofensivo, a equipe de Arne Slot só conseguiu um gol quando Salah saiu de campo, dando lugar a Harvey Elliot, autor do tento da vitória.

Na volta, porém, a sorte não se repetiu. O Liverpool acabou perdendo por 1 a 0 e a decisão foi para os pênaltis. Lá, Salah fez sua parte, contribuindo e marcando. Entretanto, o PSG não desperdiçou uma cobrança sequer e avançou.

No fim de semana, outra decisão: final da Copa da Liga, em Wembley, contra o Newcastle. Foram 90 minutos em campo para Salah que, mais uma vez, não correspondeu. Apenas 23 toques na bola e zero chutes ao gol. Ele tentou e concluiu apenas um drible.

Salah marcando o gol da virada contra o Tottenham (Oli Scarff/AFP)

Foi a décima final da carreira de Salah. Ao todo, ele soma apenas um gol, sendo ele na final da Champions League de 2019, quando marcou de pênalti. Isto é, com a bola rolando, não possui tentos.

Salah não é decisivo? Veja os números do atacante em finais

Partida Competição Gol Assistência Egito 1 x 2 Camarões Copa Africana de Nações 2017 0 1 Real Madrid 3 x 1 Liverpool Champions League 2018 0 0 Liverpool 1 x 0 Tottenham Champions League 2019 1 0 Liverpool 1 x 0 Flamengo Mundial de Clubes 2019 0 0 Senegal 0 (4) x (2) 0 Egito Copa Africana de Nações 2021 0 0 Liverpool (6) 0 x 0 (5) Chelsea Copa da Inglaterra 2022 0 0 Chelsea (10) 0 x 0 (11) Liverpool Copa da Liga Inglesa 2022 0 0 Liverpool 0 x 1 Real Madrd Champions League 2022 0 0 Liverpool 1 x 2 Newcastle Copa da Liga Inglesa 2025 0 0

Salah teve a oportunidade de disputar mais uma final pelo Liverpool em 2024, quando a equipe decidiu o título da Copa da Liga Inglesa, contra o Chelsea. Ele, porém estava lesionado.

Em 2022, o atacante não contribuiu com gols no tempo normal, porém, converteu sua cobrança na disputa por pênaltis. Já no mesmo ano, só que na final da Copa da Inglaterra, acabou substituído com apenas 33 minutos por lesão. O mesmo ocorreu na decisão da Champions de 2018.

Outro tópico a ser citado é a Copa Africana de Nações de 2021, que o Egito perdeu para o Senegal nos pênaltis. Salah não foi um dos escolhidos para bater.