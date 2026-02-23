Uefa suspende Prestianni após denúncia de injúria racial contra Vini Jr

A Uefa suspendeu preventivamente o atacante Gianluca Prestianni, do Benfica, após denúncia de comportamento racista contra Vini Jr, do Real Madrid. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (23) pelo Departamento de Controle, Ética e Disciplina da entidade.

De acordo com o comunicado oficial, o jogador recebeu suspensão de uma partida em competições internacionais por possível comportamento discriminatório. Com isso, está fora do jogo de volta dos playoffs da Champions League, marcado para quarta-feira, no Santiago Bernabéu.

Prestianni é alvo de investigação da Uefa e prestou depoimento na última semana. O caso teve início quando o argentino foi acusado de injúria racial contra o brasileiro no jogo de ida em Portugal, que foi o episódio central da polêmica durante a vitória do Real Madrid sobre o Benfica.

No fim de semana, o atacante não foi relacionado para o compromisso diante do AVS, pelo Campeonato Português, por cumprir suspensão automática em razão do acúmulo de cartões amarelos. Caso seja considerado culpado por comportamento discriminatório ao término do processo disciplinar, Prestianni pode receber punição de até 10 partidas em competições organizadas pela entidade europeia.

No contexto do caso, após marcar o gol da partida, Vinícius comemorou com uma dança em frente a uma das bandeiras de escanteio e, na sequência, acusou o jogador argentino Prestianni, do Benfica, de proferir insultos racistas contra ele. A denúncia foi imediatamente endossada por Mbappé, que relatou à imprensa ter ouvido o adversário chamar o camisa 7 de "macaco" por cinco vezes.

Momento em que Vini Jr acusa Prestianni de ter dito uma injúria racial após tapar a boca com a camisa em Benfica x Real Madrid (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Veja o comunicado da Uefa sobre punição de Prestianni

Suspensão preventiva do jogador do SL Benfica, Gianluca Prestianni

Após a nomeação de um Inspetor de Ética e Disciplina da Uefa para investigar alegações de comportamento discriminatório durante o jogo de playoff da Liga dos Campeões da Uefa 2025/26 entre o SL Benfica e o Real Madrid CF, em 17 de fevereiro de 2026, e a pedido do EDI, com um relatório preliminar, o Órgão de Controle, Ética e Disciplina da Uefa decidiu hoje suspender provisoriamente o Sr. Gianluca Prestianni para a próxima partida de competição de clubes da Uefa em que ele seria elegível, por violação prima facie do Artigo 14 do Regulamento Disciplinar da Uefa relacionado a comportamento discriminatório.

Esta decisão não prejudica qualquer decisão que os órgãos disciplinares da Uefa possam tomar posteriormente, após a conclusão da investigação em curso e sua respectiva apresentação aos órgãos disciplinares da Uefa.

Mais informações sobre este assunto serão disponibilizadas oportunamente.

