Arsenal e Chelsea jogam pela Copa da Liga em mais um momento de 'estabilidade x instabilidade'

Chelsea e Arsenal irão se enfrentar em dois jogos pela semifinal da Copa da Liga Inglesa, com o primeiro duelo realizado na quarta-feira (14), às 17h (de Brasília), em Stamford Bridge, em Londres (ING). No comando técnico dos Blues, Liam Rosenior fará seu segundo jogo à frente da equipe após se tornar o sétimo treinador do clube em sete anos. Neste mesmo período, nos Gunners, Mikel Arteta segue trabalho longevo e constante.
🔵 Instabilidade em Stamford Bridge
O Chelsea chega na semifinal em momento delicado, com três vitórias em 12 jogos e Enzo Maresca desligado do cargo de treinador dos Blues após alfinetar a diretoria publicamente. Para o lugar do italiano foi contratado o inglês Liam Rosenior, que já estreou com resultado positivo, ao derrotar o Charlton Athletic por 5 a 1, na Copa da Inglaterra.
Rosenior se torna o sétimo treinador do Chelsea desde 2019 e o vigésimo no século, o que significa uma clara instabilidade no clube londrino, mesmo na era Roman Abramovich e agora com a BlueCo na tomada de decisões.
Seja por jogadores derrubando treinadores, ou com a diretoria entrando em conflito com os técnicos, o Chelsea é famoso por alta rotatividade no comando da equipe. Algo que é completamente diferente na parte vermelha da cidade.
⚪🔴 Estabilidade no Emirates Stadium
Por sua vez, o Arsenal teve apenas três treinadores desde a virada do século. Na maior parte, foi sob o comando de Arsène Wenger, um dos treinadores mais importantes da Premier League por globalizar a liga com contratações fora do Reino Unido. O francês ficou de 1996 a 2018 no clube e marcou uma era que atravessou o Highbury Stadium e chegou no Emirates Stadium, inaugurado em 2006.
Para o lugar de Wenger, o Arsenal escolheu Unai Emery, que vinha de trabalho de sucesso no Sevilla e passagem conturbada no Paris Saint-Germain. Nos Gunners, o espanhol teve momentos difíceis e ficou apenas 281 dias no comando técnico, substituído por Mikel Arteta, ex-jogador do clube e que era da comissão de Pep Guardiola no Manchester City.
A aposta em Arteta demorou a se pagar, com campanhas abaixo nas competições nacionais e europeias e até mesmo pressão da torcida para que o Mikel fosse demitido. Porém, a diretoria bancou a permanência do treinador e o resultado começou a aparecer, principalmente após a temporada 2022/23. Desde então, o Arsenal se tornou figura constante na Champions League e colecionou três vice-campeonatos da Premier League.
Instabilidade supera estabilidade? 🤔
Mesmo com superioridade no confronto direto para o Arsenal, principalmente nos últimos anos — última derrota para o Chelsea foi em 2021 —, os Blues se destacam por, mesmo com diversas trocas de técnicos, é um time que "florece no caos". Apesar da alta rotatividade no século, a equipe do Stamford Bridge é uma das equipes que mais conquistou títulos no futebol europeu, incluindo duas Champions Leagues e dois Mundiais de Clubes.
|Treinador - Chelsea
|Período
|Títulos
Claudio Ranieri
18/09/2000 - 31/05/2004
—
José Mourinho
02/06/2004 - 20/09/2007
2x Premier League (2004/05) e (2005/06)
Avram Grant
20/09/2007 - 24/05/2008
—
Felipão
01/07/2008 - 09/02/2009
—
Guus Hiddink
16/02/2009 - 31/05/2009
Copa da Inglaterra (2008/09)
Carlo Ancelotti
01/07/2009 - 22/05/2011
Premier League (2009/10)
André Villas-Boas
22/06/2011 - 04/03/2012
Roberto Di Mateo
04/03/2012 - 21/11/2012
Champions League (2011/12)
Rafa Benítez
21/11/2012 - 29/05/2013
Europa League (2012/13)
José Mourinho
03/06/2013 - 17/12/2015
Premier League (2014/15)
Guus Hiddink
20/12/2015 - 03/07/2016
—
Antonio Conte
03/07/2016 - 13/07/2018
Premier League (2016/17)
Maurizio Sarri
14/07/2018 - 16/06/2019
Europa League (2018/19)
Frank Lampard
04/07/2019 - 25/01/2021
—
Thomas Tuchel
26/01/2021 - 07/09/2022
Champions League (2020/21)
Graham Potter
08/07/2022 - 02/04/2023
—
Frank Lampard
06/04/2023 - 30/06/2023
—
Mauricio Pochettino
01/07/2023 - 21/05/2024
—
Enzo Maresca
01/07/2024 - 01/01/2026
Conference League (2024/25)
Liam Rosenior
08/01/2026 - atual
—
Do outro lado, mesmo com três treinadores desde 2001, o Arsenal não é conhecido como um clube que vence muitos títulos. Apesar de diversas conquistas na era Wenger, com um título invicto da Premier League, a equipe soma apenas três troféus desde a saída do francês, em 2018, sendo duas Supercopas da Inglaterra. O último título de expressão dos Gunners foi em 2020, com uma Copa da Inglaterra.
|Treinador - Arsenal
|Período
|Títulos
Arsène Wenger (A partir de 2001)
01/01/2001 - 13/05/2018
2x Premier League (2001/02) e (2003/04)
Unai Emery
23/05/2018 - 28/02/2019
—
Mikel Arteta
22/12/2019 - atual
Copa da Inglaterra (2019/20)
