Arsenal e Chelsea jogam pela Copa da Liga em mais um momento de 'estabilidade x instabilidade'

Blues vão ao duelo com o 20º treinador no século, enquanto os Gunners vão com o terceiro

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/01/2026
06:00
João Pedro disputa bola em Chelsea x Arsenal (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)
imagem cameraJoão Pedro disputa bola em Chelsea x Arsenal (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)
Chelsea e Arsenal irão se enfrentar em dois jogos pela semifinal da Copa da Liga Inglesa, com o primeiro duelo realizado na quarta-feira (14), às 17h (de Brasília), em Stamford Bridge, em Londres (ING). No comando técnico dos Blues, Liam Rosenior fará seu segundo jogo à frente da equipe após se tornar o sétimo treinador do clube em sete anos. Neste mesmo período, nos Gunners, Mikel Arteta segue trabalho longevo e constante.

🔵 Instabilidade em Stamford Bridge

O Chelsea chega na semifinal em momento delicado, com três vitórias em 12 jogos e Enzo Maresca desligado do cargo de treinador dos Blues após alfinetar a diretoria publicamente. Para o lugar do italiano foi contratado o inglês Liam Rosenior, que já estreou com resultado positivo, ao derrotar o Charlton Athletic por 5 a 1, na Copa da Inglaterra.

Rosenior se torna o sétimo treinador do Chelsea desde 2019 e o vigésimo no século, o que significa uma clara instabilidade no clube londrino, mesmo na era Roman Abramovich e agora com a BlueCo na tomada de decisões.

Seja por jogadores derrubando treinadores, ou com a diretoria entrando em conflito com os técnicos, o Chelsea é famoso por alta rotatividade no comando da equipe. Algo que é completamente diferente na parte vermelha da cidade.

Liam Rosenior é o novo treinador do Chelsea (Foto: Ben STANSALL / AFP)
Liam Rosenior é o novo treinador do Chelsea (Foto: Ben STANSALL / AFP)

⚪🔴 Estabilidade no Emirates Stadium

Por sua vez, o Arsenal teve apenas três treinadores desde a virada do século. Na maior parte, foi sob o comando de Arsène Wenger, um dos treinadores mais importantes da Premier League por globalizar a liga com contratações fora do Reino Unido. O francês ficou de 1996 a 2018 no clube e marcou uma era que atravessou o Highbury Stadium e chegou no Emirates Stadium, inaugurado em 2006.

Para o lugar de Wenger, o Arsenal escolheu Unai Emery, que vinha de trabalho de sucesso no Sevilla e passagem conturbada no Paris Saint-Germain. Nos Gunners, o espanhol teve momentos difíceis e ficou apenas 281 dias no comando técnico, substituído por Mikel Arteta, ex-jogador do clube e que era da comissão de Pep Guardiola no Manchester City.

A aposta em Arteta demorou a se pagar, com campanhas abaixo nas competições nacionais e europeias e até mesmo pressão da torcida para que o Mikel fosse demitido. Porém, a diretoria bancou a permanência do treinador e o resultado começou a aparecer, principalmente após a temporada 2022/23. Desde então, o Arsenal se tornou figura constante na Champions League e colecionou três vice-campeonatos da Premier League.

Mikel Arteta aplaude elenco do Arsenal após vitória sobre o Burnley, na Premier League
Mikel Arteta aplaude elenco do Arsenal após vitória sobre o Burnley, na Premier League (Foto: Peter Powell/AFP)

Instabilidade supera estabilidade? 🤔

Mesmo com superioridade no confronto direto para o Arsenal, principalmente nos últimos anos — última derrota para o Chelsea foi em 2021 —, os Blues se destacam por, mesmo com diversas trocas de técnicos, é um time que "florece no caos". Apesar da alta rotatividade no século, a equipe do Stamford Bridge é uma das equipes que mais conquistou títulos no futebol europeu, incluindo duas Champions Leagues e dois Mundiais de Clubes.

Treinador - ChelseaPeríodoTítulos

Claudio Ranieri

18/09/2000 - 31/05/2004

José Mourinho

02/06/2004 - 20/09/2007

2x Premier League (2004/05) e (2005/06)

2x Copas da Liga Inglesa (2004/05) e (2006/07)

Copa da Inglaterra (2006/07)

Supercopa da Inglaterra (2007)

Avram Grant

20/09/2007 - 24/05/2008

Felipão

01/07/2008 - 09/02/2009

Guus Hiddink

16/02/2009 - 31/05/2009

Copa da Inglaterra (2008/09)

Carlo Ancelotti

01/07/2009 - 22/05/2011

Premier League (2009/10)

Copa da Inglaterra (2009/10)

Supercopa da Inglaterra (2009)

André Villas-Boas

22/06/2011 - 04/03/2012

Roberto Di Mateo

04/03/2012 - 21/11/2012

Champions League (2011/12)

Copa da Inglaterra (2011/12)

Rafa Benítez

21/11/2012 - 29/05/2013

Europa League (2012/13)

José Mourinho

03/06/2013 - 17/12/2015

Premier League (2014/15)

Copa da Liga Inglesa (2014/15)

Guus Hiddink

20/12/2015 - 03/07/2016

Antonio Conte

03/07/2016 - 13/07/2018

Premier League (2016/17)

Copa da Inglaterra (2017/18)

Maurizio Sarri

14/07/2018 - 16/06/2019

Europa League (2018/19)

Frank Lampard

04/07/2019 - 25/01/2021

Thomas Tuchel

26/01/2021 - 07/09/2022

Champions League (2020/21)

Supercopa da Europa (2021)

Mundial de Clubes (2021)

Graham Potter

08/07/2022 - 02/04/2023

Frank Lampard

06/04/2023 - 30/06/2023

Mauricio Pochettino

01/07/2023 - 21/05/2024

Enzo Maresca

01/07/2024 - 01/01/2026

Conference League (2024/25)

Mundial de Clubes (2025)

Liam Rosenior

08/01/2026 - atual

Chelsea foi campeão da Champions League 2020/2021 (Foto: Divulgação/Chelsea)
Chelsea foi campeão da Champions League 2020/2021 (Foto: Divulgação/Chelsea)

Do outro lado, mesmo com três treinadores desde 2001, o Arsenal não é conhecido como um clube que vence muitos títulos. Apesar de diversas conquistas na era Wenger, com um título invicto da Premier League, a equipe soma apenas três troféus desde a saída do francês, em 2018, sendo duas Supercopas da Inglaterra. O último título de expressão dos Gunners foi em 2020, com uma Copa da Inglaterra.

Treinador - ArsenalPeríodoTítulos

Arsène Wenger (A partir de 2001)

01/01/2001 - 13/05/2018

2x Premier League (2001/02) e (2003/04)

6x Copa da Inglaterra (2001/02), (2002/03), (2004/05), (2013/14), (2014/15), (2016/17)

Unai Emery

23/05/2018 - 28/02/2019

Mikel Arteta

22/12/2019 - atual

Copa da Inglaterra (2019/20)

2x Supercopa da Inglaterra (2020 e 2023)

Arsenal - 2020
Arsenal foi campeão da Copa da Inglaterra em 2020 (Foto: Adam Davy/AFP)

