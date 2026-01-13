Liverpool descarta contratação de lateral após lesão, diz jornal
Lateral recém-chegado terá mais oportunidades entre os titulares
O Liverpool não irá ao mercado para buscar um substituto para Conor Bradley. Segundo informações do "The Athletic", o clube decidiu não contratar um novo lateral-direito nesta janela de janeiro, apesar da confirmação de que o jovem defensor perderá o restante da temporada 2025/26. Bradley sofreu uma grave lesão no joelho durante o empate sem gols contra o Arsenal, na última semana, em um lance polêmico envolvendo Gabriel Martinelli.
O norte-irlandês, que era projetado como o sucessor natural de Trent Alexander-Arnold a longo prazo, tornou-se a terceira baixa de peso por lesão grave no elenco de Arne Slot, juntando-se a Alexander Isak e Giovanni Leoni. Embora o jogador viesse enfrentando dificuldades para manter a consistência física nesta campanha, sua ausência definitiva é um golpe duro na profundidade do plantel.
As soluções internas de Arne Slot
A decisão de não investir em reforços para o setor baseia-se na versatilidade do grupo atual. O técnico holandês acredita ter opções suficientes para cobrir a lacuna deixada por Bradley, permitindo que o clube foque seus recursos em outras áreas ou planeje a próxima janela de verão.
– A equipe de Arne Slot buscará garantir uma vaga entre os quatro primeiros colocados e avançar na Liga dos Campeões e na Copa da Inglaterra. Jogadores como Jeremie Frimpong, Joe Gomez, Dominik Szoboszlai, Wataru Endo e Curtis Jones podem ocupar o cargo – afirma a publicação do The Athletic.
A chance de Jeremie Frimpong
A ausência de Bradley abre caminho para que Jeremie Frimpong se consolide finalmente como o lateral-direito titular. O holandês, que vinha atuando mais avançado como ponta direita, agora tem a oportunidade de atuar em sua posição de origem. O grande desafio para Frimpong será manter a forma física, já que problemas de condicionamento o impediram de ser um titular regular até o momento.
Com a disputa pelo título da Premier League tornando-se cada vez mais difícil, o Liverpool agora concentra suas energias em assegurar a classificação para a próxima Champions League e buscar glórias nas copas. A aposta na polivalência do elenco será o grande teste para a gestão de Arne Slot neste segundo semestre.
