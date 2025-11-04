Arsenal campeão? Wolves rebaixado? Veja as probabilidades da Premier League
Supercomputador da Opta calculou as probabilidades do Campeonato Inglês
Nesta segunda-feira (3), Sunderland e Everton encerraram a décima rodada da Premier League e empataram por 1 a 1. Ao fim do terceiro mês de competição, a classificação do campeonato se molda com os favoritos ao título e os candidatos ao rebaixamento a Championship.
Briga pelo título
No topo da tabela, o Arsenal desponta como o principal favorito a conquistar a Premier League. Com 25 pontos e com oito vitórias, um empate e uma derrota, os Gunners estão com 69,79% de chances de conquistarem o campeonato pela 14ª vez na história, segundo o supercomputador "Opta", empresa especializada em estatísticas e dados no futebol.
Na segunda colocação, a seis pontos do líder, o Manchester City tem poucas chances de vencer a Premier League. Ainda com uma campanha irregular, com uma equipe em reconstrução, os Cityzens possuem 12,86% de conquistar a liga pela 11ª vez. Com probabilidade pequena também está o Liverpool, atuais campeões da competição, com 10,91%, após sequência de quatro derrotas seguidas.
Vaga na Champions League
Além dos candidatos ao título, a disputa pela Champions League é grande. Com o G-4 podendo se tornar G-5, a depender do desempenho das equipes inglesas na competição europeia nesta temporada.
Com diversos brasileiros no elenco, o Chelsea possuí 38,22% de retornar a Champions League. Além dos Blues, Crystal Palace, Aston Villa, Manchester United, Brighton, Newcastle e Tottenham seguem na briga em busca de jogar a maior competição europeia.
Rebaixamento
O Wolves é o lanterna da competição, com apenas dois pontos conquistados em 10 rodadas. Com o início ruim, a direção decidiu por demitir o português Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo. Segundo o supercomputador "Opta", a equipe de André, Jhon Árias e João Gomes possuem 87,89% de chances de ser rebaixado.
As outras duas equipes que estão na zona de rebaixamento são West Ham e Nottingham Forest, que também já trocaram de treinador na atual temporada. De um lado, a equipe de Lucas Paquetá reagiu na última rodada, ao vencer o Newcastle por 3 a 1, mas possuem 49,99% de chances de rebaixamento. Do outro, o Forest, que já está no terceiro técnico da temporada, ainda não embalou e está com 43,84% na probabilidade de jogar a Championship em 2026/27.
Todas as probabilidades da Premier League
|Posição
|Time
|Chances de título
|Chances de Champions League
|Chances de Rebaixamento
1
Arsenal
69.79%
97.73%
0.00%
2
Man City
12.86%
76.52%
0.00%
3
Liverpool
10.91%
72.36%
0.01%
4
Chelsea
2.47%
38.22%
0.03%
5
Crystal Palace
1.15%
25.33%
0.15%
6
Aston Villa
0.71%
18.44%
0.30%
7
Bournemouth
0.76%
17.95%
0.24%
8
Man Utd
0.27%
12.36%
0.46%
9
Brighton
0.36%
11.62%
0.70%
10
Spurs
0.35%
11.12%
0.55%
11
Newcastle
0.27%
11.48%
0.73%
12
Brentford
0.09%
3.91%
2.69%
13
Everton
0.01%
1.16%
9.18%
14
Sunderland
0.00%
0.77%
9.14%
15
Fulham
0.00%
0.91%
11.11%
16
Leeds
0.00%
0.03%
40.48%
17
Burnley
0.00%
0.05%
42.59%
18
Nottm Forest
0.00%
0.03%
43.84%
19
West Ham
0.00%
0.01%
49.99%
20
Wolves
0.00%
0.00%
87.89%
Tudo sobre
