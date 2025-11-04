Nesta segunda-feira (3), Sunderland e Everton encerraram a décima rodada da Premier League e empataram por 1 a 1. Ao fim do terceiro mês de competição, a classificação do campeonato se molda com os favoritos ao título e os candidatos ao rebaixamento a Championship.

Briga pelo título

No topo da tabela, o Arsenal desponta como o principal favorito a conquistar a Premier League. Com 25 pontos e com oito vitórias, um empate e uma derrota, os Gunners estão com 69,79% de chances de conquistarem o campeonato pela 14ª vez na história, segundo o supercomputador "Opta", empresa especializada em estatísticas e dados no futebol.

Na segunda colocação, a seis pontos do líder, o Manchester City tem poucas chances de vencer a Premier League. Ainda com uma campanha irregular, com uma equipe em reconstrução, os Cityzens possuem 12,86% de conquistar a liga pela 11ª vez. Com probabilidade pequena também está o Liverpool, atuais campeões da competição, com 10,91%, após sequência de quatro derrotas seguidas.

Vaga na Champions League

Além dos candidatos ao título, a disputa pela Champions League é grande. Com o G-4 podendo se tornar G-5, a depender do desempenho das equipes inglesas na competição europeia nesta temporada.

Com diversos brasileiros no elenco, o Chelsea possuí 38,22% de retornar a Champions League. Além dos Blues, Crystal Palace, Aston Villa, Manchester United, Brighton, Newcastle e Tottenham seguem na briga em busca de jogar a maior competição europeia.

Rebaixamento

O Wolves é o lanterna da competição, com apenas dois pontos conquistados em 10 rodadas. Com o início ruim, a direção decidiu por demitir o português Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo. Segundo o supercomputador "Opta", a equipe de André, Jhon Árias e João Gomes possuem 87,89% de chances de ser rebaixado.

As outras duas equipes que estão na zona de rebaixamento são West Ham e Nottingham Forest, que também já trocaram de treinador na atual temporada. De um lado, a equipe de Lucas Paquetá reagiu na última rodada, ao vencer o Newcastle por 3 a 1, mas possuem 49,99% de chances de rebaixamento. Do outro, o Forest, que já está no terceiro técnico da temporada, ainda não embalou e está com 43,84% na probabilidade de jogar a Championship em 2026/27.

Todas as probabilidades da Premier League

Posição Time Chances de título Chances de Champions League Chances de Rebaixamento 1 Arsenal 69.79% 97.73% 0.00% 2 Man City 12.86% 76.52% 0.00% 3 Liverpool 10.91% 72.36% 0.01% 4 Chelsea 2.47% 38.22% 0.03% 5 Crystal Palace 1.15% 25.33% 0.15% 6 Aston Villa 0.71% 18.44% 0.30% 7 Bournemouth 0.76% 17.95% 0.24% 8 Man Utd 0.27% 12.36% 0.46% 9 Brighton 0.36% 11.62% 0.70% 10 Spurs 0.35% 11.12% 0.55% 11 Newcastle 0.27% 11.48% 0.73% 12 Brentford 0.09% 3.91% 2.69% 13 Everton 0.01% 1.16% 9.18% 14 Sunderland 0.00% 0.77% 9.14% 15 Fulham 0.00% 0.91% 11.11% 16 Leeds 0.00% 0.03% 40.48% 17 Burnley 0.00% 0.05% 42.59% 18 Nottm Forest 0.00% 0.03% 43.84% 19 West Ham 0.00% 0.01% 49.99% 20 Wolves 0.00% 0.00% 87.89%

