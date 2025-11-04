menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Arsenal campeão? Wolves rebaixado? Veja as probabilidades da Premier League

Supercomputador da Opta calculou as probabilidades do Campeonato Inglês

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/11/2025
06:30
Premier League - Taça
imagem cameraTaça da Premier League (Foto: Paul Tellis/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta segunda-feira (3), Sunderland e Everton encerraram a décima rodada da Premier League e empataram por 1 a 1. Ao fim do terceiro mês de competição, a classificação do campeonato se molda com os favoritos ao título e os candidatos ao rebaixamento a Championship.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Briga pelo título

No topo da tabela, o Arsenal desponta como o principal favorito a conquistar a Premier League. Com 25 pontos e com oito vitórias, um empate e uma derrota, os Gunners estão com 69,79% de chances de conquistarem o campeonato pela 14ª vez na história, segundo o supercomputador "Opta", empresa especializada em estatísticas e dados no futebol.

continua após a publicidade

Na segunda colocação, a seis pontos do líder, o Manchester City tem poucas chances de vencer a Premier League. Ainda com uma campanha irregular, com uma equipe em reconstrução, os Cityzens possuem 12,86% de conquistar a liga pela 11ª vez. Com probabilidade pequena também está o Liverpool, atuais campeões da competição, com 10,91%, após sequência de quatro derrotas seguidas.

Declan Rice comemora gol marcado pelo Arsenal sobre o Burnley
Declan Rice comemora gol marcado pelo Arsenal sobre o Burnley (Foto: Peter Powell/AFP)

Vaga na Champions League

Além dos candidatos ao título, a disputa pela Champions League é grande. Com o G-4 podendo se tornar G-5, a depender do desempenho das equipes inglesas na competição europeia nesta temporada.

continua após a publicidade

Com diversos brasileiros no elenco, o Chelsea possuí 38,22% de retornar a Champions League. Além dos Blues, Crystal Palace, Aston Villa, Manchester United, Brighton, Newcastle e Tottenham seguem na briga em busca de jogar a maior competição europeia.

João Pedro marca para o Chelsea contra o Tottenham (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP))
João Pedro marca para o Chelsea contra o Tottenham (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP))

Rebaixamento

O Wolves é o lanterna da competição, com apenas dois pontos conquistados em 10 rodadas. Com o início ruim, a direção decidiu por demitir o português Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo. Segundo o supercomputador "Opta", a equipe de André, Jhon Árias e João Gomes possuem 87,89% de chances de ser rebaixado.

As outras duas equipes que estão na zona de rebaixamento são West Ham e Nottingham Forest, que também já trocaram de treinador na atual temporada. De um lado, a equipe de Lucas Paquetá reagiu na última rodada, ao vencer o Newcastle por 3 a 1, mas possuem 49,99% de chances de rebaixamento. Do outro, o Forest, que já está no terceiro técnico da temporada, ainda não embalou e está com 43,84% na probabilidade de jogar a Championship em 2026/27.

Técnico do Wolverhampton, Vitor Pereira observa jogo contra o Tottenham, pela Premier League
Vítor Pereira foi demitido do Wolves, lanterna da Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)

Todas as probabilidades da Premier League

PosiçãoTimeChances de títuloChances de Champions LeagueChances de Rebaixamento

1

Arsenal

69.79%

97.73%

0.00%

2

Man City

12.86%

76.52%

0.00%

3

Liverpool

10.91%

72.36%

0.01%

4

Chelsea

2.47%

38.22%

0.03%

5

Crystal Palace

1.15%

25.33%

0.15%

6

Aston Villa

0.71%

18.44%

0.30%

7

Bournemouth

0.76%

17.95%

0.24%

8

Man Utd

0.27%

12.36%

0.46%

9

Brighton

0.36%

11.62%

0.70%

10

Spurs

0.35%

11.12%

0.55%

11

Newcastle

0.27%

11.48%

0.73%

12

Brentford

0.09%

3.91%

2.69%

13

Everton

0.01%

1.16%

9.18%

14

Sunderland

0.00%

0.77%

9.14%

15

Fulham

0.00%

0.91%

11.11%

16

Leeds

0.00%

0.03%

40.48%

17

Burnley

0.00%

0.05%

42.59%

18

Nottm Forest

0.00%

0.03%

43.84%

19

West Ham

0.00%

0.01%

49.99%

20

Wolves

0.00%

0.00%

87.89%

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias