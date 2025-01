Al-Hilal escolhe astro do futebol mundial como substituto de Neymar

Após acertar a rescisão contratual com Neymar, o Al-Hilal elegeu Mohamed Salah como o substituto ideal do brasileiro. Segundo o jornal inglês "The Telegraph", o clube saudita é o favorito para ficar com o astro egípcio caso ele mantenha a decisão de deixar o Liverpool.

O contrato de Salah com o gigante inglês vai apenas até junho deste ano, e a renovação está estagnada. O craque se sentiu desprestigiado pela demora do Liverpool a procurá-lo para estender o vínculo. Decepcionado, o egípcio afirmou no início deste mês que a atual temporada será a sua última com a camisa dos Reds. No entanto, a equipe treinada por Arne Slot se mantém esperançosa de chegar a um acordo.

De acordo com o "The Telegraph", o time da cidade dos Beatles pretende oferecer 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 122 milhões na cotação atual) por ano a Salah. O valor, porém, é muito inferior ao que o Al-Hilal estaria disposto a pagar ao atacante.

Al-Hilal teve prejuízo com Neymar

Após a rescisão de contrato, Neymar se aproxima do retorno ao Santos. A passagem pelo clube saudita foi decepcionante: o Al-Hilal pagou 86 milhões de euros (cerca de R$ 455 milhões na cotação da época) ao Paris-Saint Germain pela contratação, além de um salário mensal astronômico de 13,3 milhões de euros (quase R$ 100 milhões), mas o Menino da Vila disputou apenas sete jogos com a camisa da equipe de Riad.

O Al-Hilal espera que o investimento em Salah tenha um resultado bem diferente. Afinal, Neymar chegou ao clube depois de sofrer com lesões nas temporadas anteriores, cenário que se repetiu na Arábia Saudita. O egípcio, por sua vez, vive o seu auge físico e técnico. Aos 32 anos, o craque soma 32 jogos, 23 gols e 17 assistências pelo Liverpool na atual temporada, segundo dados do "Transfermarkt".