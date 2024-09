Dibu Martínez, da Argentina, é suspenso pela Fifa por agressão a cinegrafista e gesto obsceno

Dibu Martínez, goleiro da Argentina (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 08:46 • Rio de Janeiro (RJ)

Emiliano "Dibu" Martínez, da seleção da Argentina, foi punido pela Fifa com suspensão de dois jogos por "comportamento ofensivo" nos duelos contra Chile e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Contra a Roja, o goleiro repetiu gesto obsceno que havia feito na conquista do Mundial de 2022; diante dos Cafeteros, ele agrediu cinegrefista após o apito final. Ambas partidas aconteceram no início de setembro.

➡️ Ex-jogador dá declaração forte sobre Pep Guardiola: ‘Arruinou o futebol’

A punição foi confirmada pela Federação Argentina de Futebol (AFA) em comunicado. Desta forma, Dibu desfalcará a Albiceleste nos próximos dois compromissos pelas Eliminatórias, ontra Venezuela e Bolívia, nos dias 10 e 16 de outubro. Confira abaixo parte da nota divulgada pela AFA.

"O jogador de futebol senhor Damián Emiliano Martínez é declarado responsável por seu comportamento ofensivo e pela violação dos princípios do fair play (art. 13 CDF) em relação às partidas Argentina x Chile disputadas em 5 de setembro de 2024 e Argentina x Colômbia em 10 de setembro de 2024 no âmbito da competição preliminar da Copa do Mundo Fifa de 2026"

No início de setembro, a Associação Colombiana de Jornalistas Esportivos (ACORD) exigiu punição a Dibu Martínez por conta do tapa que o jogador deu na câmera do cinegrafista Johnny Jackson. O goleiro da Argentina agrediu o profissional após a derrota por 2 a 1 diante da Colômbia em Barranquilla, no último dia 10.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte