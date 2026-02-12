Treinador afirma que jogador do Real Madrid sofre bullying nos vestiários

O ex-treinador turco Serhat Pekmezci fez uma declaração polêmica sobre o elenco do Real Madrid. Ao "Sports Digitale", o antigo mentor do meia Arda Guler declarou que o jogador sofre bullying por parte de companheiros do elenco merengue.

Segundo Pekmezci, o problema não estaria ligado diretamente ao clube espanhol. Tão pouco a comissão técnica. A raiz do cenário seria o ego de alguns jogadores do elenco estrelado time. O ex-treinador afirma que há um grupo que não consegue aceitar a presença de Arda Guler.

— O bullying partiu dos jogadores. Há um grupo lá que não conseguiu aceitar o Arda. Infelizmente, são jogadores com egos muito grandes — iniciou o ex-treinador, antes de completar.

— Apesar de o Real Madrid ser um megaclube, Arda Güler sofre assédio moral no trabalho. Não é que ele tenha reclamado comigo, mas ele sabia que isso ia acontecer. Eu disse para ele ter paciência. Arda é muito paciente e consciente, mas até ele começou a se rebelar — concluiu.

A declaração do treinador está repercutindo na imprensa europeia. Até o momento da publicação desta matéria, o Real Madrid ainda não se posicionou oficialmente sobre o caso.

Além disso, Serhat Pekmezci também declarou que a toxidade do vestiário do clube Merengue foi a responsável pela queda de Xabi Alonso. O treinador espanhol deixou o comando do time em janeiro deste ano, após pouco mais de seis meses de trabalho.

Arda Guler no Real Madrid

O jovem talento turco, de apenas 21 anos, vive a terceira temporada com o clube espanhol. Ele chegou no Real Madrid em 2023, após ganhar destaque no Fenerbahçe, clube onde foi treinador por Serhat Pekmezci.

Neste ano, Arda Guler vive momento de afirmação no Real Madrid. Em constantes trocas entre a titularidade e o banco de reservas, o meia busca o próprio espaço no elenco estrelado do clube merengue. Na atual temporada, ele disputou 35 jogos, tendo somado três gols e 12 assistências.

