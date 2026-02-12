Condição física de Raphinha vira problema no Barcelona e pode ser preocupação para Seleção

Raphinha desfalcou o Barcelona em 16 dos 38 jogos oficiais da temporada – o equivalente a 42% das partidas do clube até aqui. O atacante brasileiro ficará de fora da semifinal da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid, nesta quinta-feira (12), e acumula mais uma ausência por problemas físicos no período. O número acendeu um alerta na comissão técnica de Hansi Flick.

O contraste com a temporada passada é expressivo. Em 2024/25, Raphinha esteve disponível em 57 das 60 partidas do Barcelona, um esforço que só o afetou levemente no final da campanha – quando marcou o gol dramático do 3 a 2 em Milão, que por um momento pareceu garantir a vaga na final de Munique. A queda na disponibilidade física nesta temporada tem gerado preocupação no clube catalão.

Flick manifestou publicamente sua inquietação com o quadro, afirmando que algo terá que mudar no clube para a recuperação de Raphinha. Trata-se de uma sobrecarga que causa dor ao correr e que, segundo os médicos, sequer é classificada como lesão grave. O diagnóstico é especialmente incômodo para um jogador cujo jogo se baseia em arrancadas explosivas, mudanças de direção e esforços repetidos.

Raphinha com histórico de lesões na temporada

Raphinha iniciou a temporada com uma lesão na coxa direita que sofreu duas recaídas inesperadas e o afastou por dois meses. Ele perdeu três jogos da fase de grupos da Champions League e outros seis em La Liga – número que não foi maior devido às duas pausas para jogos internacionais. Mesmo assim, quando esteve em campo, manteve relevância: decidiu contra o Osasuna, marcou diante do Atlético de Madrid, sofreu pênalti e balançou as redes contra o Villarreal.

Na Supercopa da Espanha, o brasileiro viveu seu melhor momento, com quatro gols em dois jogos contra Athletic Bilbao e Real Madrid. Na sequência, deu assistência contra o Santander, marcou diante do Oviedo e também contra o Copenhague – antes de se lesionar novamente na partida frente ao Elche. O ciclo de boas atuações seguidas de novas paradas tornou-se recorrente.

Raphinha faz gol de cavadinha em Barcelona x Real Oviedo (Foto: Josep Lago/AFP)

Mesmo em um ano de Copa do Mundo, o clube não trabalha com a hipótese de gestão deliberada de minutos por fatores externos. O brasileiro renovou contrato até 2028 e mantém relação próxima tanto com Flick quanto com Deco, diretor esportivo e figura central em sua chegada ao Barcelona.

Raphinha é considerado peça estratégica no modelo de jogo. Sua intensidade, capacidade de aceleração e movimentos em profundidade são vistos como fundamentais para o equilíbrio ofensivo da equipe. Nos bastidores, a prioridade é garantir a melhor condição física possível para a fase decisiva da temporada. Para isso, o departamento médico monitora a evolução do quadro e avalia estratégias para evitar novas recaídas.

