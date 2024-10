Ídolo do Real Madrid detona resultado da Bola de Ouro: ‘Absurdo’

Rodri foi eleito Bola de Ouro da temporada 2023-2024 pela revista "France Football" (Foto: Franck Fife/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 17:25 • Redação do Lance!

O ex-goleiro Iker Casillas, ídolo do Real Madrid, rasgou o verbo contra a premiação da Bola de Ouro. O espanhol não gostou da eleição de Rodri, do Manchester City, como melhor jogador do mundo e apontou quem seria o seu vencedor.

- Não me parece coerente. Se tiver que dá-lo a um espanhol, em todo caso, teria que ser a Carvajal. Rodri está lesionado há um mês e meio - disse Casillas. Vale lembrar que Carvajal, assim como Rodri, também foi campeão da Eurocopa com a seleção da Espanha, mas venceu a Uefa Champions League pelo Real Madrid.

Na sequência, o ex-goleiro criticou os critérios de escolha do prêmio. O espanhol ainda deixou claro que não sabe quem são os votantes e classificou o prêmio como "absurdo".

- Para mim é um prêmio absurdo. Não tem critério, não sei quem diabos escolhe ou quem vota neles. Não me importa se depois explicam quem vota, se eles são os capitães, treinadores de seleções ou o Presidente da Malásia - disparou.

Entenda a polêmica da Bola de Ouro

Na última segunda-feira, a revista "France Football" promoveu a tradicional entrega do prêmio Bola de Ouro, que elege o melhor jogador do mundo na temporada. O vencedor do prêmio foi o meio-campista Rodri, do Manchester City.

O resultado, no entanto, surpreendeu a muitos e gerou protestos ao redor do mundo. Isso porque a expectativa geral era que o vencedor fosse o brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid.

Vale lembrar que o clube espanhol, ao saber que o atacante não seria premiado, decidiu não enviar delegação ao evento, em uma espécie de boicote. A atitude gerou constrangimento, já que o Real Madrid foi eleito o melhor clube do ano e teve dois profissionais premiados em categorias individuais: Carlo Ancelotti, como melhor técnico, e Kylian Mbappé, como maior goleador da temporada.

