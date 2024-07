Militão e Rüdiger celebram com Camavinga a classificação do Real Madrid na semifinal da última Champions (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 15:26 • Riade (SAU)

Antonio Rüdiger, zagueiro do Real Madrid, é o mais novo alvo da Arábia Saudita para a janela de transferências do verão europeu. Segundo o jornal "Sky Sport", os rivais Al-Nassr e Al-Hilal manifestaram interesse na contratação do defensor.

Entendendo que a negociação é difícil, já que o jogador está consolidado na capital espanhola, os dois clubes devem subir o sarrafo. As propostas envolveriam a condição de que Rüdiger se tornaria o zagueiro mais bem pago do mundo.

O ranking, de forma nada coincidente, tem nas duas primeiras posições um jogador de cada clube. Koulibaly, do Al-Hilal, lidera a lista, recebendo 34,7 milhões de dólares anuais (cerca de R$ 190 milhões na cotação atual). Laporte, do Al-Nassr, é quem vem logo atrás, com 10 milhões de dólares a menos.

Rüdiger tem contrato com o Real Madrid até 2026, e é considerado um dos grandes pilares do sistema defensivo do time de Carlo Ancelotti. Entretanto, como exemplos próximos, o alemão viu, após o aporte financeiro do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, a saída de seus companheiros Karim Benzema, em 2023, e Nacho Fernández na janela atual, ambos rumo ao futebol local.