Zubeldía recusa proposta da seleção do Equador e segue no São Paulo

Foto: Gabriel Machado/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 13:12 • São Paulo (SP)

O técnico Luís Zubeldía fica no São Paulo. Após ser procurado pela Federação Equatoriana, o argentino recusou proposta para comandar a Seleção, que na última semana encerrou o trabalho com espanhol Félix Sánchez, eliminado nas quartas de final da Copa América.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

A ideia dos dirigentes do Equador era contar com Zubeldía visando a classificação para a Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, e fizeram a oferta. O treinador, no entanto, informou ao clube paulista que permanecerá no Brasil.

Para o técnico argentino, é interessante permanecer num gigante brasileiro que disputa grandes competições em 2024. Além disso, o Tricolor faz um bom campeonato brasileiro e briga pelas primeiras posições da tabela de classificação.

Pelo São Paulo, Luís Zubeldía esteve no comando, até aqui, em 19 oportunidades, sendo 12 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas. O próximo desafio do time será na quarta-feira (17), contra o Grêmio, às 20h, no Morumbis, pela 17ª rodada do Brasileirão.