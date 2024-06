Ídolo do Real Madrid acerta transferência para o futebol saudita

Nacho Fernández foi campeão de La Liga na temporada passada. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 16:04 • Rio de Janeiro

Está confirmado: a história de um ídolo do Real Madrid vai ganhar um ponto final na próxima temporada. Multicampeão, o defensor Nacho Fernández acertou transferência para o Al-Qadisiah, da Arábia Saudita. Após mais de duas décadas de serviço aos Blancos, Nacho rendeu cerca de 10 milhões de euros aos cofres do clube e terá um vínculo de dois anos no futebol do Oriente Médio.

O Al-Qadisiah é o atual campeão da segunda divisão saudita e jogará a Saudi League Pro em 2024/25. Na equipe comandada pelo ex-jogador do Real Madrid, Míchel, o zagueiro encontrará nomes como o atacante argentino Luciano Vietto, o goleiro espanhol Joel Robles e o meia peruano André Carrillo.

O time recebe apoio financeiro da estatal saudita ARAMCO e promete muitos investimentos para disputar a primeira divisão da Arábia Saudita. Do outro lado, o Real Madrid também prepara os cofres, mas para assinar com a promessa francesa Leny Yoro, do Lille, visto como o substituto ideal para o lugar de Nacho no elenco. A negociação, entretanto, conta com a concorrência de gigantes da Premier League.

Desde o sub-13, Nacho foi desenvolvido nas categorias de base do Real Madrid. Pelo time profissional, o zagueiro registrou 364 jogos, 16 gols e oito assistências, divididos em 12 temporadas completas.

Confira a lista de títulos de Nacho Fernández com a camisa do Real Madrid:

5x campeão do Mundial de Clubes

6x campeão da Champions League

3x campeão da Supercopa da Europa

5x campeão de La Liga

2x campeão da Copa do Rei

3x campeão da Supercopa da Espanha

Nacho Fernández ao lado de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. (Foto: Pedro Castillo / Real Madrid)

