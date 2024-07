Javier Tebas, presidente de La Liga (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 12:36 • Barcelona (ESP)

Segundo o presidente de La Liga, Javier Tebas, o atacante Nico Williams, um dos destaques da Eurocopa de 2024, está próximo de acordo com o Barcelona. O habilidoso ponta-esquerda do Athletic Bilbao é alvo de gigantes da Europa, com os catalães liderando a corrida.

Tebas, em entrevista ao jornal "Sport", falou sobre a situação financeira do clube blaugrana. Depois de se afundar em dívidas que chegavam a mais de R$ 1 bilhão, a diretoria conseguiu se acertar e reconstruir as contas, o que possibilita uma aquisição dentro das regras do Fair Play Financeiro.

- O Barcelona está perto de contratar Nico Williams. Se eles atingirem a equalização das receitas e despesas, poderão fazer isso. Temos que pensar que, com os esforços do clube para reduzir sua massa salarial e outras medidas que já ocorreram internamente - e que nada tem a ver com alavancas de dinheiro -, podem integrar perfeitamente um jogador como Nico - disse o mandatário.

Nico Williams é protegido por uma cláusula que está avaliada em cerca de 49 milhões de libras (cerca de R$ 330 milhões na cotação atual). O Bilbao faz jogo duro para a venda, mas o Barça tem como objetivo a contratação com duração de cinco anos.

Titular em uma dominante e qualificada seleção da Espanha, Nico vem encantando os olhos do Velho Continente na Eurocopa de 2024. Tendo atuado em cinco dos seis jogos da Fúria, contribuiu com um gol, uma assistência e uma jogada individual que foi creditada como gol contra, além de dribles e jogadas de efeito.

Barcelona está de olho em Nico Williams, craque do Athletic Bilbao e destaque da Espanha na Eurocopa (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)