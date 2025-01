Jornal europeu aponta favoritismo em duelo decisivo entre Real Madrid e City

A série de partidas entre Real Madrid e Manchester City pelos playoffs de acesso às oitavas de final da Champions League é o grande destaque da novidade da competição para a temporada 2024-25. Pela quarta vez consecutiva e quinta vez nos últimos seis anos, os times fazem duelo decisivo no caminho pela "Orelhuda".

Sorteio da Champions League define clássico de peso nos playoffs; veja confrontos

Para Pep Guardiola, treinador da equope inglesa, é indiscutível: os confrontos entre Cityzens e Merengues já podem ser considerados clássicos modernos do futebol europeu. A expectativa é alta, e as equipes, que vivem oscilações nesta temporada, em contraste com o sucesso nacional em 2023-24, prometem partidas equilibradas no Etihad Stadium e no Santiago Bernabéu.

Pode ser difícil apontar favoritismos, porém, o Diário AS, jornal espanhol, concluiu que o elenco de Carlo Ancelotti possui "leve" vantagem por decidir o confronto em casa. De acordo com o regulamento da nova Champions League, as equipes que terminaram a Fase de Liga entre a 9ª e a 16ª posição têm o direito de mandar a partida de volta dos playoffs.

-O Real Madrid terá que enfrentar o Manchester City após um tremendo sorteio de playoffs que,

pelo quarto ano consecutivo, marca um duelo de verdadeiro poder entre os dois melhores clubes da Europa nos últimos tempos. O jogo de volta no Bernabéu coloca o Madrid como ligeiro favorito, embora com muitas reservas dada a grandeza do rival - analisou o diário de Madri.

Já o jornal britânico The Sun avaliou o Real Madrid como um "pesadelo" para o Manchester City na manchete da manhã desta sexta-feira. Nos últimos três confrontos consecutivos, o Real Madrid leva vantagem: são duas classificações e uma eliminação.

Rodrygo comemora gol pelo Real Madrid diante do Manchester City, pela Champions League(Foto: Paul ELLIS / AFP)

O sorteio dos playoffs da Champions League 2024-25

Atalanta-ITA x Club Brugge-BEL

Borussia Dortmund-ALE x Sporting-POR

Real Madrid-ESP x Manchester City-ING

Bayern de Munique-ALE x Celtic-ESC

PSV-HOL x Juventus-ITA

Milan-ITA x Feyenoord-HOL

PSG-FRA x Stade Brest-FRA

Benfica-POR x Monaco-FRA

*Terão a vantagem de disputar o jogo de volta em casa: Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern de Munique, Milan, PSV, PSG e Benfica.

