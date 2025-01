Pedido de Neymar ao Santos, Arthur acerta com clube espanhol

Apesar do desejo de Neymar, Arthur não será jogador do Santos. O meio-campista entrou em acordo com o Girona, da Espanha, e será emprestado pela Juventus até o fim da temporada, sem opção ou obrigação de compra. A informação é do jornalista italiano especializado em mercado da bola, Fabrízio Romano.

O Peixe tinha acordo para trazer o brasileiro também por empréstimo, mas o jogador preferiu seguir carreira na Europa. Por sua vez, o clube espanhol concordou em pagar parte do salário do atleta - superior à proposta do Santos - durante o período. Além disso, o Alvinegro Praiano queria contar com Arthur até dezembro, enquanto a Juve preferia a cessão até junho.

Pedido do Neymar

O interesse do Santos em Arthur partiu de um pedido de Neymar, que confirmou seu retorno ao clube que o revelou na última quinta-feira (30). O meio-campista é amigo do ídolo santista e atuou com o craque na Seleção Brasileira.

Desta forma, na última quarta-feira (29), o Peixe abriu negociações para contratar o volante da Juventus por empréstimo até dezembro de 2025, além de dividir os vencimentos do atleta com os italianos. No entanto, para a frustração de Neymar e Santos, o jogador aceitou a proposta do Girona.

