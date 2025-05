Aposentado, Tony Kroos detona o Manchester United: ‘Não são ninguém’

O ex-jogador alemão Tony Kroos, que se aposentou na última temporada jogando pelo Real Madrid, falou sobre a possibilidade que teve de se transferir para o Manchester United, clube ao qual não poupou críticas. Além disso, o alemão afirmou que a fase atual da equipe dos Red Devils é lamentável no o podcast que tem com seu irmão Felix, "Einfach mal Luppen".

Especulado no Manchester United em 2014, quando ainda jogava pelo Bayern de Munique, Kroos afirmou que não exitou ao escolher o Real Madrid.

— Comecei a acompanhá-los com mais intensidade quando estive prestes a assinar com eles. A partir de 2014, também pensei, ao menos por um momento: Qual foi a decisão certa? Ir para o Real Madrid, claro — afirmou Tony Kroos ao podcast.

O alemão ainda analisou a situação que vive o Manchester United nos últimos anos. Para ele, "isso não é um fenômeno de um ou dois anos. Acho que já faz dez anos que as coisas vêm piorando".

— Não importa quem esteve lá todos esses anos, me parece inacreditável. Um clube tão grande e com tantas oportunidades, com todo o que pode investir. Devo dizer que o Manchester United é provavelmente uma das maiores decepções da última década, especialmente em comparação com os grandes clubes e seu potencial. Na Champions League, já não são ninguém. Se considerarmos suas possibilidades financeiras, o time titular… Sem dúvida, é possível conseguir algo melhor do que o 16º lugar na Premier League — completou Kroos.

Companheiro de Kroos, Modric se despediu do Real Madrid neste sábado (24)

Modric e Ancelotti em suas despedidas do Real Madrid (Foto: Reprodução)

Com as despedidas de Carlo Ancelotti, Lucas Vázquez e Modric, o Real Madrid derrotou a Real Sociedad por 2 a 0, em jogo válido pela 38ª rodada de La Liga. O duelo foi disputado neste sábado (24), no Santiago Bernabéu, em Madri. Os gols da partida foram marcados por Mbappé, que anotou um doblete.

