Na última rodada de Premier League, o Manchester United venceu o Aston Villa por 2 a 0. O jogo aconteceu neste domingo (25), em Old Trafford, em Manchester. Os gols da partida foram marcados por Diallo e Eriksen.

Com o apito final, a temporada de Manchester United e Aston Villa na liga se encerra. Os Red Devils, com o resultado, termina a sua campanha no Campeonato Inglês na 15ª posição, concretizando uma de suas piores temporadas de Premier League. O Aston Villa, por outro lado, perde a chance de se classificar para a Champions League, porém, consegue a classificação para a Europa League, já que, termina sua campanha na 6ª posição.

Manchester United x Aston Villa: como foi o jogo?

Buscando esquecer a final da Europa League, o Manchester United começou o duelo impondo o jogo e dominando a partida. O Aston Villa, por outro lado, mesmo tendo muito para disputar, já que, com a vitória, o time se classificaria para a Champions League, não conseguia sair para o duelo, e era completamente dominado, desde o apito inicial do árbitro.

Com poucas ações, o time de Birmigham era completamente doutrinado pelo Manchester United. O time não conseguia sair, e ficava se defendendo, já que era a única coisa que conseguia fazer na partida. Entretanto, mesmo dominando o jogo, os Red Devils não conseguia traduzir a sua pressão em gols. A equipe finalizou nove vezes, contra uma, do Aston Villa, e mesmo assim não conseguiu marcar.

Ao fim da primeira etapa, um evento mudou o jogo: em uma bola mal recuada, Hojlund passou a frente e conseguiu pegar a bola. Entretanto, Dibu Martínez foi rápido, mas não o suficiente para atrapalhar, fazendo a falta. Em sua possível despedida do Aston Villa, o goleiro argentino acabou e sendo expulso da partida. Asensio, astro espanhol, que acabou pagando o pato e foi substituído para a entrada de Olsen.

Mason Mount disputando a bola com Boubacar Kamara no jogo entre Manchester United e Aston Villa. (Foto: Darren Staples/AFP)

Na segunda etapa, apesar de ter um jogador a mais, o Manchester United não conseguia ser letal na partida. O time era ainda mais dominante, finalizava mais e ficava com a bola, mas não chegava ao gol de Olsen. O Aston Villa, pouco produzia e, com um a menos, se contentava com apenas com a defesa no confronto.

Na reta final, o Manchester United levou um susto, já que, em uma jogada despretensiosa, Bayindir teve a bola roubada de suas mãos por Morgan Rogers e levou o gol. Entretanto, o gol foi invalidado pelo VAR. Minutos depois, os Red Devils fizeram valer a vantagem de ter um jogador a mais, e com um lance genial de Bruno Fernandes, Diallo abriu o placar do jogo. Minutos depois, o próprio Diallo sofreu um pênalti e Eriksen foi para a bola. Na sua possível última partida pelo Manchester United, o norueguês não decepcionou e converteu.

O que vem por aí?

Após o jogo, a temporada de Premier League acaba para os dois times. O Manchester United, no entanto, volta a campo novamente na próxima quarta-feira (28), contra o ASEAN All-Stars, da Indonésia. O Aston Villa, por outro lado, encerra sua temporada e não fará mais partidas.

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester United 1x0 Aston Villa

38º RODADA - PREMIER LEAGUE

🗓️ Data e horário: domingo, 25 de maio de 2025, às 12h (de Brasília).

📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING).

🥅 Gols: Diallo (31'/2T) Eriksen (41'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Diallo (MUN)

🟥 Cartões vermelhos: Dibu Martínez (AST)

MANCHESTER UNITED (Técnico: Rúben Amorim)

Bayindir; Heaven (Evans), Maguire, Lindelof; Dorgu, Casemiro, Bruno Fernandes, Mazraoui (Dalot/Mainoo); Mount (Eriksen), Diallo; Hojlund (Martin).

ASTON VILLA (Técnico: Unai Emery)

Dibu Martínez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Kamara (Barkley), Onana (Ramsey); Morgan Rogers (Malen), Asensio (Olsen), McGinn (Tielemans); Watkins.

