Crise no United: Amorim barra estrelas e fala sobre futuro

O clima no Manchester United é de crise às vésperas do encerramento da temporada. Após a derrota na final da Europa League para o Tottenham, o técnico Rúben Amorim decidiu encarar a turbulência de frente: comunicou ao elenco que permanecerá no comando na próxima temporada, mas surpreendeu ao avisar que o atacante Alejandro Garnacho deve procurar outro clube. Além disso, ele deixou o argentino e o goleiro André Onana de fora da partida contra o Aston Villa, que fecha a temporada do clube.

A permanência foi comunicada aos jogadores no sábado, no centro de treinamento de Carrington. A conversa, revelada por fontes próximas ao clube, também indicou que o português seguirá com o planejamento para a próxima temporada, mesmo diante da pior campanha do United na era Premier League.

Garnacho, que começou a final no banco e só entrou aos 71 minutos, deixou clara sua insatisfação ao final da partida.

- A temporada foi uma m***. Perdemos a final, não vencemos ninguém na liga, essa é a verdade. Joguei todas as fases anteriores da Europa League e, hoje, entrei com 20 minutos para acabar... Não sei. Vou aproveitar o verão e ver o que acontece - disse o atacante à imprensa.

A situação se agravou após críticas públicas do irmão de Garnacho, Roberto, que afirmou em rede social que o jogador foi “jogado aos leões” por Amorim. A decisão de deixá-lo no banco para final teria sido influenciada por um erro do argentino na semifinal contra o Athletic Bilbao. Na ocasião, Amorim optou por escalar Mason Mount como titular.

Garnacho, que chegou ao United em 2020 vindo do Atlético de Madrid, soma 144 partidas pelo clube, com 26 gols e 22 assistências. Nesta temporada, disputou 58 jogos — incluindo 36 das 38 rodadas da Premier League até aqui — mas agora está fora até mesmo da última partida.

Amorim, por sua vez, adotou cautela ao comentar as indefinições.

“Temos um plano — estávamos preparados para os dois cenários, com ou sem Champions. Sabemos o tipo de elenco que queremos. Agora, o foco é o último jogo. Depois, teremos tempo para resolver essas situações”, disse em entrevista coletiva neste sábado.

Rúben Amorim assumiu o comando do time do Manchester United em novembro de 2024 (Foto: Reprodução/Man United)

