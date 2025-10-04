Técnico do Barcelona revela preocupação com Yamal: ‘Não é fácil’

Técnico do Barcelona, Hansi-Flick revelou preocupação com a lesão de Lamine Yamal, que o afastará dos gramados por algumas semanas. Em coletiva, o treinador alemão afirmou que a questão do púbis não é fácil para ser tratada e não deu previsão de retorno.

- Não sabemos quando voltará. Com essa lesão, não é fácil. Não é uma lesão muscular. Não sabemos se estará (disponível) em duas, três ou quatro semanas. Não sei se estará para o clássico (com o Real Madrid). Trabalhará com a equipe de evolução. Ir passo a passo e vamos ver como vai melhorar.

O treinador do Barcelona também comentou sobre a polêmica envolvendo Luis de la Fuente e a convocação de Lamine Yamal para a Espanha. Após a Data Fifa de setembro, o alemão havia reclamado que o camisa 10 havia retornado lesionado após as Eliminatórias.

- Não me arrependo do que disse. Queria proteger meus jogadores. Foi minha forma de atuar. Mas é água passada. Agora devo me concentrar no presente e no futuro. O importante é administrarmos a situação juntos: clube e seleção.

Neste domingo (5), o Barcelona enfrenta o Sevilla, mas não conta com Lamine Yamal para o duelo da 8ª rodada da La Liga. O clube catalão também segue sem os serviços de Raphinha, que está tratando uma lesão muscular.

Yamal desfalca Barcelona

Além do duelo contra o Sevilla, Lamine Yamal é dúvida para os jogos do Barcelona contra Girona, pelo Campeonato Espanhol, e Olympiacos, pela Champions League. O clube espera contar com o camisa 10 para o duelo contra o Real Madrid, no dia 26 de outubro.

