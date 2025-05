Após renovação, Flick manda recado para Yamal: ‘Tem que trabalhar’

Em entrevista concedida à TV oficial do Barcelona, a "Barça One", Hansi Flick passou sua primeira temporada no clube catalão a limpo e comentou sobre a principal estrela do time, Lamine Yamal. Em seu primeiro ano no comando da equipe, foram três conquistas: a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei e La Liga - que tiveram o brilho da joia espanhola. Após Yamal renovar com o Barcelona oficialmente, Flick mandou um recado para o espanhol: "Tem que trabalhar para estar no topo".

Yamal teve uma temporada brilhante pelo Barcelona. Com apenas 17 anos, o jovem é um dos favoritos a vencer a Bola de Ouro - o que o tornaria o mais novo a receber o prêmio. Perguntado se o espanhol é o melhor do time, Flick não hesitou.

— Sim, ele é um gênio. Tem apenas 17 anos, e precisamos ajudá-lo. Espero que ele também queira essa ajuda, que possamos cuidar bem dele, porque é muito jovem e agora tudo parece fácil, mas não é. Se quiser jogar no mais alto nível pelos próximos quinze anos, precisa treinar muito bem e ser muito forte mentalmente. Lamine é esperto e inteligente. É ótimo que ele aproveite tudo isso, mas também precisa trabalhar e trabalhar. Jogadores talentosos também precisam trabalhar duro.

Com Hansi Flick, o Barcelona se transformou completamente em relação às últimas temporadas. Adotando uma linha de marcação alta, o time se arriscou muito e colheu os resultados nas competições nacionais. Na entrevista, o alemão analisou o estilo de jogo utilizado na maior parte dos jogos.

— A partir do estilo, da filosofia com a qual queremos jogar, queremos dar mais opções e recursos aos jogadores. Também é muito positivo poder conversar com Deco e Bojan para planejar os próximos anos. Não avaliamos apenas a temporada, mas também o futuro. Vamos ver o que acontece. Já estamos olhando até para a temporada 2026/27 — o que pode acontecer e o que poderíamos precisar. Os bons resultados são, sem dúvida, um passo importante para seguir em frente e continuar implementando nossa filosofia de jogo com esta equipe — concluiu Flick

Veja os números de Yamal desde que Hansi Flick assumiu o Barcelona

Lamine Yamal, comandado por Flick, teve excelente temporada (Foto: Reprodução/Lamine Yamal)

Desde que assumiu o Barcelona, Hansi Flick viu em Yamal um jogador essencial. Sem ter completado 18 anos, o espanhol foi fundamental nos jogos decisivos na temporada, chamando a responsabilidade e acumulando excelentes números. Veja, a seguir, os números de Yamal no Barcelona nesta temporada: