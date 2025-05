O brasileiro Bruno Felipe sagrou-se campeão da liga cipriota no último dia 4. O título foi histórico para o Pafos FC, pois foi o primeiro campeonato nacional de sua história. Com apenas 11 anos de existência, o time de Bruno conquistou a competição com duas rodadas de antecedência. O atacante, que vem jogando na lateral-direita, falou sobre o troféu.

- Foi algo espetacular. O clube é muito novo e vem lutando para se equiparar à agremiações tradicionais como APOEL e o Omonia. Fico muito orgulhoso de fazer parte deste momento do Pafos, pois sei que escrevo o meu nome definitivamente em sua história - declarou.

Há três temporadas na agremiação europeia, Bruno foi campeão da Copa do Chipre há um ano e pode ser bi no próximo dia 24. A decisão será contra o AEK Larnaca, em jogo único. Bruno demonstrou bastante confiança em poder levantar a terceira taça em doze meses.

- Vivemos uma fase excepcional e entraremos muito confiantes e preparados. Este título também terá enorme valor para nós. O Pafos vem num processo de crescimento dentro do cenário nacional e mais uma conquista seria preponderante para a afirmação do clube - encerrou.

🔢 Números de Bruno Felipe pelo Pafos em 2024/25

⚽ 55 jogos

✅ 33 vitórias

🟰 7 empates

❌ 15 derrotas

