Após goleadas, Real Madrid é derrotado e pode perder liderança de La Liga

O Real Madrid encerrou, neste sábado (1), a sequência de cinco goleadas e voltou a correr risco de deixar a liderança de La Liga. O time de Carlo Ancelotti perdeu por 1 a 0 do Espanyol, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol, no RCDE Stadium, em Barcelona. A situação se agravou ainda mais devido à vitória do Atlético de Madrid sobre o Mallorca, o que diminuiu a desvantagem entre os clubes.

Antes da nova derrota, o último resultado negativo do clube merengue foi na final da Supercopa da Espanha, na qual o Real Madrid foi varrido em casa pelo Barcelona, com placar final de 5 a 2. A partir desta goleada, no Santiago Bernabéu, a equipe madridista assumiu o protagonista em campo e aplicou 20 gols nos cinco adversários que se seguiram.

Relembre as últimas cinco goleadas do Real Madrid

16/01/2025 - Real Madrid 5 x 2 Celta de Vigo - Oitavas de Final - Copa do Rei 19/01/2025 - Real Madrid 4 x 1 Las Palmas - La Liga 22/01/2025 - Real Madrid 5 x 1 RB Salzburg - 7ª Rodada - Champions League 25/01/2025 - Real Valladolid 0 x 3 - Real Madrid - La Liga 29/01/2025 - Brest 0 x 3 Real Madrid - 8ª Rodada - Champions League

Com o resultado negativo deste sábado (1), os Merengues deixou escapar a chance de somar mais três pontos em La Liga e viu o Atlético de Madrid diminuir a desvantagem na tabela de classificação. A equipe do técnico Diego Simeone venceu o Mallorca na rodada, e agora está apenas um ponto atrás do time merengue.

A oportunidade de abrir uma maior vantagem na liderança não está longe de chegar, já que a próxima rodada de La Liga será marcada por um confronto direto entre os clubes. Assim, o Real Madrid irá receber o Atlético de Madrid, no Santigo Bernabéu, para um duelo válido pela 23ª etapa do Campeonato Espanhol, em que o vencedor sairá do jogo no topo da tabela.

O que vem pela frente para o Real Madrid?

Para dar continuidade à temporada, o Real Madrid irá encarar sequência de três jogos importantes. Os Merengues visitam o Leganés, nesta quarta-feira (5), pelas quartas de final da Copa do Rei, em seguida, voltam ao Santiago Bernabéu para enfrentar o Atlético Madrid em confronto direto pela liderança de La Liga.

Na semana seguinte, no dia 11 de fevereiro, o time de Carlo Ancelotti viaja até a Inglaterra para a primeira partida dos playoffs da Champions League contra o Manchester City. Vale destacar que todos os três duelos estão agendados para às 17h (de Brasília).

