Após 13 minutos do início do jogo, o Real Madrid precisou realizar a primeira substituição do duelo contra o Espanyol. O zagueiro Rüdiger sentiu novamente e saiu dos gramados como mais uma preocupação para Carlo Ancelotti na atual temporada. Com a saída do alemão, Raúl Asencio assumiu a posição para os Merengues.

Perto de encarar jogos decisivos, como o clássico contra o Manchester City pela Champions League, o Real Madrid pode sofrer mais uma baixa para o departamento médico. Com problemas e desgastes físicos já recorrentes, a nova lesão de Antonio Rüdiger preocupa o técnico Carlo Ancelotti e os Merengues, que contam com um longo calendário de jogos pela frente na temporada.

Muito discutido por jogadores e dirigentes dos clubes europeus, o novo calendário do futebol internacional é um dos grandes responsáveis pelo desgaste físico dos atletas. O zagueiro Rüdiger pode ser um exemplo desta problemática, já que o craque é um dos mais atuaram pelos madridistas na temporada. Ao todo, o alemão jogou 33 das 34 partidas disputadas pelo clube em 2024/25.

Apesar da clara lesão sentida por Rüdiger no primeiro tempo do duelo entre Real Madrid e Espanyol. Até o momento da publicação desta matérica, os Merengues não divulgaram mais informações sobre as condições do zagueiro.

