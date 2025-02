Web vai à loucura com drible de Vini Jr em partida do Real Madrid

O Real Madrid perdeu para o Espanyol por 1 a 0, neste sábado (1), no RCDE Stadium, em Barcelona (ESP), pela 22ª rodada da La Liga. Apesar da derrota, o atacante Vini Jr ainda conseguiu chamar atenção dos telespectadores com jogadas de dribles confronto. Uma delas levou a web à loucura.

O lance aconteceu aos 30 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, a partida ainda se encontrava empatada, sem gols. O Real Madrid buscava quebrar a solida defesa armada pelo Espanyol para tentar abrir o placar. Foi então, que Vini Jr realizou um drible paralisante no zagueiro Murash Kumbulla.

A jogada do brasileiro ganhou grande repercussão nas redes sociais. O camisa 7 realizou uma espécie de drible da vaca junto com o tradicional "rolinho", popularizado pelo francês Zinedine Zidane. Veja a repercussão e o drible abaixo:

Real Madrid vê rival encostar na liderança

Dentro de campo, o clube merengue não conseguiu confirmar o favoritismo contra o adversário. Vini Jr chegou a balançar as redes no confronto, tento que deixaria a equipe de Carlo Ancelotti com a vantagem momentânea no placar. Contudo, o feito do brasileiro foi anulado por conta de uma falta de Mbappé marcada no lance.

Com o resultado, o Real Madrid deixou escapar a chance de somar mais três pontos na La Liga e viu o Atlético de Madrid diminuir a desvantagem na tabela de classificação. A equipe do técnico Diego Simeone venceu o Mallorca na rodada, e agora está apenas um ponto atrás do time merengue.