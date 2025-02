Atitude de Ancelotti com titular revolta torcedores do Real Madrid: ‘Teimosia’

Mais um jogador do Real Madrid será encaminhado para o departamento médico na temporada. Os Merengues enfrentaram, neste sábado (1º), dura derrota para o Espanyol em campo no RCDE Stadium, em Barcelona (ESP), pela 22ª rodada da La Liga. Aos 15' do primeiro tempo, Antonio Rüdiger sentiu uma lesão na posterior, o que obrigou Carlo Ancelotti a colocar o alemão no banco pelo resto da partida. A "culpa" do problema físico do zagueiro foi colocada na conta do técnico italiano por torcedores madridistas, que se revoltaram nas redes sociais.

Titular indiscutível de Ancelotti, Rüdiger entrou em campo já com uma proteção na coxa esquerda, o que só intensificou os rumores de que o zagueiro vem jogando "no sacrifício". Apesar da incerteza sobre sua condição, o alemão é um dos jogadores que mais atuaram pelo Real Madrid na temporada e é um dos grandes nomes da defesa merengue. Ao todo, ele jogou em 34 das 35 partidas disputadas pelo clube em 2024/25.

A falta de descanso de Rüdiger foi a principal causa da lesão do zagueiro segundo torcedores do Real Madrid. Assim, a culpa caiu sobre Carlo Ancelotti, que confia no alemão para controlar muitas das ações defensivas da equipe merengue. Vale destacar também que o calendário estendido do futebol internacional exige mais esforço dos jogadores, que precisam atuar em mais partidas por temporada.

Torcedores se revoltam com Ancelotti em lesão de Rüdiger

Durante a entrevista coletiva, realizada após a derrota do Real Madrid para o Espanyol, Ancelotti esclareceu as condições de Rüdiger, que foi diagnosticado com uma lesão muscular. Em tratamento, o zagueiro se torna dúvida para os próximos confrontos da equipe, que incluem disputa pela liderança com o Atlético de Madrid e o jogo de ida dos playoffs da Champions League, contra o Manchester City.

