A imprensa local também relatou que, após a pausa final, ultras do Ajax tentaram invadir setores externos do estádio à força, o que levou ao acionamento da polícia local. Entradas e saídas de torcedores na Johan Cryuff Arena também estariam bloqueadas, além da delegação do Feyenoord não poder sair do vestiário, segundo as informações. O reinício do confronto deve acontecer partindo do minuto 55 e sem torcida, mas ainda não há uma data definida.