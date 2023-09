A NFL, a liga norte-americana de futebol americano, anunciou neste domingo (24) o show do rapper Usher, no intervalo do Super Bowl LVIII, em 2024. O cantor de 43 anos fez sucesso no final do século XX e no início do século XXI, lançando álbuns como "8701" e "Confessions" e com as músicas "Yeah!", "DJ Got Us Fallin' In love again" e "U Remind Me".