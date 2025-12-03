Depois de encerrar sua passagem pelo Paysandu, o atacante Diogo Oliveira já definiu o próximo passo da carreira: o jogador de 28 anos foi anunciado oficialmente pelo Daejeon Hana Citizen, equipe que disputa a elite do futebol sul-coreano. O acordo foi revelado pelas redes sociais do clube asiático.

— uma verdadeira honra fazer parte do Daejeon para a temporada de 2026. Estou empolgado com a oportunidade de um novo desafio e animado para mostrar minhas habilidades no prestigiado palco da K League. Darei o meu melhor para alcançar os objetivos da equipe e trazer alegria e vitórias aos nossos torcedores. Vamos lutar juntos em campo na temporada de 2026 — declarou o atacante.

Diogo Oliveira foi anunciado pelo Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul (Foto: Divulgação)

Contratado pelo Paysandu durante a janela do meio do ano, Diogo rapidamente se tornou uma das principais referências ofensivas da equipe na Série B. Logo nas primeiras partidas, marcou no clássico Re-Pa, assumiu a titularidade e somou seis gols nos primeiros 11 compromissos. No total, disputou 17 jogos com a camisa bicolor.

A reta final, porém, foi prejudicada por uma lesão que o tirou de campo antes do término da competição. Sem condições de atuar nas últimas rodadas, o atacante rescindiu contrato em novembro, pouco antes da confirmação do rebaixamento do Papão à Série C.

No Daejeon, Diogo viverá sua terceira experiência internacional, mas a primeira no continente asiático. O clube sul-coreano vem de uma das melhores campanhas de sua história recente e garantiu vaga na Liga dos Campeões da Ásia 2026/27.

Antes de atuar pelo Paysandu, o atacante viveu grande fase pelo Plaza Colonia, do Uruguai, além de ter defendido o Pumas, do México. No Brasil, reúne passagens por Elosport, Vasco (Sub-23), Independente de Limeira, Francana e Coritiba.