Santos, Inter, Vasco… quais times ainda podem ser rebaixados no Brasileirão?
Panorama da reta final mostra quem ainda corre risco nas últimas rodadas da competição
A penúltima rodada do Campeonato Brasileiro promete agitar a luta contra o rebaixamento. Ao todo, dez equipes disputam duas vagas ainda abertas para escapar da zona da degola, embora as chances maiores fiquem com Santos, Internacional e Vitória.
Os números da reta final mostram um cenário quase definido na luta contra o rebaixamento. Sport e Juventude já aparecem com 100% de probabilidade e não têm mais chance de permanecer na Série A. A disputa real envolve as equipes que ocupam as posições logo acima, com destaque para Fortaleza, Santos e Internacional, que seguem em situação de alerta.
O Fortaleza surge com 69,5% de risco, enquanto o Santos tem 51,4% e o Internacional aparece com 40,8%. O Vitória ainda convive com um índice alto, de 30,6%, e o Ceará mantém chance de 7,5%.
A partir daí, as probabilidades despencam e mostram clubes mais próximos da segurança: Bragantino tem 0,15%, Atlético-MG aparece com 0,0428%, Vasco registra 0,0204% e Corinthians surge com 0,0017%. O Grêmio fecha a lista com risco praticamente nulo, de 0,0004%.
Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).
Veja a tabela com chances de rebaixamento
Sport – 100%
Juventude – 100%
Fortaleza – 69,5%
Santos – 51,4%
Internacional – 40,8%
Vitória – 30,6%
Ceará – 7,5%
Bragantino – 0,15%
Atlético – 0,0428%
Vasco da Gama – 0,0204%
Corinthians – 0,0017%
Grêmio – 0,0004%
Confira a tabela completa da rodada:
Bragantino 2x0 Atlético
Palmeiras 0x0 Vitória
Vasco da Gama 0x2 Mirassol
Grêmio 1x2 Fluminense
Flamengo x Ceará
São Paulo x Internacional
Cruzeiro x Botafogo
Bahia x Sport
Fortaleza x Corinthians
Juventude x Santos
