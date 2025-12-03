Santos, Inter, Vasco… quais times ainda podem ser rebaixados no Brasileirão?

A penúltima rodada do Campeonato Brasileiro promete agitar a luta contra o rebaixamento. Ao todo, dez equipes disputam duas vagas ainda abertas para escapar da zona da degola, embora as chances maiores fiquem com Santos, Internacional e Vitória.

Os números da reta final mostram um cenário quase definido na luta contra o rebaixamento. Sport e Juventude já aparecem com 100% de probabilidade e não têm mais chance de permanecer na Série A. A disputa real envolve as equipes que ocupam as posições logo acima, com destaque para Fortaleza, Santos e Internacional, que seguem em situação de alerta.

O Fortaleza surge com 69,5% de risco, enquanto o Santos tem 51,4% e o Internacional aparece com 40,8%. O Vitória ainda convive com um índice alto, de 30,6%, e o Ceará mantém chance de 7,5%.

A partir daí, as probabilidades despencam e mostram clubes mais próximos da segurança: Bragantino tem 0,15%, Atlético-MG aparece com 0,0428%, Vasco registra 0,0204% e Corinthians surge com 0,0017%. O Grêmio fecha a lista com risco praticamente nulo, de 0,0004%.

Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Santos de Neymar lutam contra o rebaixamento (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)

Veja a tabela com chances de rebaixamento

Sport – 100%

Juventude – 100%

Fortaleza – 69,5%

Santos – 51,4%

Internacional – 40,8%

Vitória – 30,6%

Ceará – 7,5%

Bragantino – 0,15%

Atlético – 0,0428%

Vasco da Gama – 0,0204%

Corinthians – 0,0017%

Grêmio – 0,0004%

Confira a tabela completa da rodada:

Bragantino 2x0 Atlético

Palmeiras 0x0 Vitória

Vasco da Gama 0x2 Mirassol

Grêmio 1x2 Fluminense

Flamengo x Ceará

São Paulo x Internacional

Cruzeiro x Botafogo

Bahia x Sport

Fortaleza x Corinthians

Juventude x Santos