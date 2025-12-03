menu hamburguer
Santos, Inter, Vasco… quais times ainda podem ser rebaixados no Brasileirão?

Panorama da reta final mostra quem ainda corre risco nas últimas rodadas da competição

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 03/12/2025
06:21
Atualizado há 1 minutos
Com chances de rebaixamento, Internacional está no Z4 (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)
Com chances de rebaixamento, Internacional está no Z4 (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A penúltima rodada do Campeonato Brasileiro promete agitar a luta contra o rebaixamento. Ao todo, dez equipes disputam duas vagas ainda abertas para escapar da zona da degola, embora as chances maiores fiquem com Santos, Internacional e Vitória

Os números da reta final mostram um cenário quase definido na luta contra o rebaixamento. Sport e Juventude já aparecem com 100% de probabilidade e não têm mais chance de permanecer na Série A. A disputa real envolve as equipes que ocupam as posições logo acima, com destaque para Fortaleza, Santos e Internacional, que seguem em situação de alerta.

O Fortaleza surge com 69,5% de risco, enquanto o Santos tem 51,4% e o Internacional aparece com 40,8%. O Vitória ainda convive com um índice alto, de 30,6%, e o Ceará mantém chance de 7,5%. 

A partir daí, as probabilidades despencam e mostram clubes mais próximos da segurança: Bragantino tem 0,15%, Atlético-MG aparece com 0,0428%, Vasco registra 0,0204% e Corinthians surge com 0,0017%. O Grêmio fecha a lista com risco praticamente nulo, de 0,0004%.

Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Neymar marcou o primeiro gol do Santos (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)
Santos de Neymar lutam contra o rebaixamento (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)

Veja a tabela com chances de rebaixamento

Sport – 100%
Juventude – 100%
Fortaleza – 69,5%
Santos – 51,4%
Internacional – 40,8%
Vitória – 30,6%
Ceará – 7,5%
Bragantino – 0,15%
Atlético – 0,0428%
Vasco da Gama – 0,0204%
Corinthians – 0,0017%
Grêmio – 0,0004%

Confira a tabela completa da rodada:

Bragantino 2x0 Atlético
Palmeiras 0x0 Vitória
Vasco da Gama 0x2 Mirassol
Grêmio 1x2 Fluminense
Flamengo x Ceará
São Paulo x Internacional
Cruzeiro x Botafogo
Bahia x Sport
Fortaleza x Corinthians
Juventude x Santos

