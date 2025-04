Após derrota, Ancelotti reconhece dificuldade na luta pelo título

Na coletiva de imprensa após a partida do Real Madrid contra o Valência, no sábado (5), o treinador Carlo Ancelotti declarou que mesmo seu time sofrendo “derrotas merecidas”, tem a confiança de que o seu elenco tem o potencial para lutar pelo título até o final do Campeonato Espanhol.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O treinador Carlo Ancelotti enfatizou que a derrota sofrida no Santiago Bernabéu foi daquelas em que o time não poderia perder pontos. “Ninguém duvida que o Madrid mereceu vencer esta partida e, sim, há coisas que precisam ser melhoradas”.

continua após a publicidade

- Para marcar conta nós, nossos adversários não precisam fazer muito -, declarou o italiano.

O time vem sofrendo gols adversários devido os desencontros de sua marcação na grande área. Levou um gol de cabeça na partida contra o Valência e também no jogo da última terça feira (1), contra o Real Sociedad, nas semifinais da Copa do Rei, levando a partida para a prorrogação nos acréscimos.

O resultado final da última partida abalou as esperanças do torcedor do time de Madrid em conseguir encostar no Barcelona para gravar a luta para conseguir a liderança da Liga. O Barça empatou com o Real Betis e ampliou a sua vantagem para 4 pontos.

continua após a publicidade

- Agora é mais complicado vencer a La Liga, mas temos a ideia de ir bem até o fim. Temos opções, mas menos. Temos que lutar até o fim-, disse.

O treinando falando sobre o título do campeonato espanhol, afirmou que a competição contra o grande rival para conquistar a Copa do Rei, no dia 26 de abril, será diferente.

- Perdemos a oportunidade de lutar com mais força pela La Liga. O jogo contra o Barça pela Copa do Rei será diferente, eles atacarão mais e teremos que ser melhores na defesa e eficientes no ataque - declarou.

Ancelotti compartilhou que durante o confronto contra o Valência, o problema dos merengues foi a falta de eficiência em suas finalizações e que o time sofria para recuperar a bola, para manter a posse e assim, organizar melhor suas jogadas. Chegou a ser questionado sobre se o Madrid sofria com uma falta de futebol ou de fiscalidade, e o técnico somente respondeu que eles estiveram “perto de marcar gols”.

O italiano também falou sobre os erros que os jogadores apresentaram durante os 90 minutos, o pênalti perdido do Vini Jr. e o cabeceio de Diakhaby que foi anulado devido ao impedimento de Kylian Mbappé.

➡️De ‘Passarinho’ a ‘Falcão’: astro do Real Madrid sofria por voz fina e virou meme

- Será diferente contra o Arsenal. Eles vão nos atacar mais, compartilhou confiante que contará com o facinio da torcida ao redor da Europa e que de terá mais chances de gols no Emirates - comunicou.

Mesmo com o protagonismo da partida, Vini Jr. ainda sofreu vaias de sua torcida após errar o pênalti e ser substituído no segundo tempo. Nesse último sábado, ele marcou seu gol de número 104 com a camisa madrilenha e se tornou o brasileiro com mais gols na história do clube, ultrapassando Ronaldo Fenômeno, também com 104.

O técnico saiu em defesa do atacante dizendo que a vaia da torcida foi algo momentâneo.

- Não vai afetá-lo. Ele está muito focado e sempre dá o máximo -, disse o treinador.

(Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

Este foi o segundo pênalti perdido pelo brasileiro em partidas recentes pelo Madrid, o primeiro foi no confronto contra o Atlético de Madrid, pelas Champions League, sendo os únicos perdidos por ele em partidas oficiais pelo clube.

Ancelotti por fim, deixou em aberto sobre quem será o batedor de pênaltis nas partidas futuras, já que Bellingham e Mbappé também já perderam pênaltis nas ocasiões em que foram escalados.

- Nós perdemos vários: Bellingham, Mbappé e Vini. Eu tentei dar confiança a ele, mas ele perdeu. Veremos (se mudará o batedor) - alegou o italiano.

Champions League

Após o tropeço no Campeonato Espanhol, o Real Madrid volta as suas atenções para a Champions Leguae. A equipe espanhola visista o Arsenal, pelo confronto de ida das quarta de final da Liga dos Campeões, na próxima terça (8).