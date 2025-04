Arsenal x Real Madrid: relembre os jogos pela Champions League

Arsenal e Real Madrid já protagonizaram embates memoráveis na UEFA Champions League, embora tenham se encontrado apenas em duas ocasiões oficiais pela competição continental. Apesar do número limitado de partidas, esses confrontos ficaram gravados na memória de torcedores e jogadores, devido ao seu alto nível técnico e à importância dos jogos. Relembre em detalhes esses momentos marcantes na história das duas equipes europeias. O Lance! relembra os confrontos entre Arsenal x Real Madrid.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Temporada 2005/2006 – Oitavas de final

21 de fevereiro de 2006 – Real Madrid 0 x 1 Arsenal

Na primeira partida, realizada no icônico Estádio Santiago Bernabéu, o Arsenal surpreendeu ao derrotar o poderoso Real Madrid por 1 a 0. A estrela do jogo foi o atacante francês Thierry Henry, que marcou o único gol da partida após uma impressionante jogada individual. Henry driblou vários adversários antes de bater o goleiro Iker Casillas, garantindo uma vitória histórica. Além disso, essa foi a primeira vez que uma equipe inglesa venceu o Real Madrid no Bernabéu pela Champions League, reforçando o caráter histórico do encontro.

A partida também ficou marcada pela excepcional atuação defensiva dos "Gunners", especialmente da dupla de zaga composta por Kolo Touré e Philippe Senderos. Eles conseguiram neutralizar craques do Real Madrid, como Ronaldo, Zinedine Zidane, Raúl e David Beckham, garantindo a vantagem crucial para a partida de volta.

continua após a publicidade

8 de março de 2006 – Arsenal 0 x 0 Real Madrid

O segundo duelo ocorreu no tradicional estádio Highbury, em Londres, com uma atmosfera eletrizante proporcionada pela torcida local. Precisando da vitória para seguir na competição, o Real Madrid buscou o ataque incessantemente, mas esbarrou novamente na sólida defesa do Arsenal e na excelente atuação do goleiro Jens Lehmann. A partida terminou empatada sem gols, resultado que garantiu a classificação dos "Gunners" para as quartas de final pela primeira vez em sua história.

Histórico e curiosidades de Arsenal x Real Madrid

Curiosamente, esses dois jogos nas oitavas da Champions League 2005/2006 são, até o momento, os únicos confrontos oficiais entre as duas equipes na competição. Apesar disso, as partidas deixaram uma forte impressão, pela importância dos confrontos e pela qualidade técnica demonstrada em campo. O Arsenal seguiu avançando naquela edição, chegando à final contra o Barcelona, onde acabou derrotado por 2 a 1.

continua após a publicidade

Impacto das partidas

Para o Arsenal, essas partidas simbolizam um dos momentos mais gloriosos em sua história europeia, destacando a qualidade e o espírito competitivo daquela geração comandada por Arsène Wenger. A vitória sobre o Real Madrid no Santiago Bernabéu continua sendo lembrada como uma das maiores façanhas do clube inglês no cenário continental.

Já para o Real Madrid, aquela eliminação representou um momento de reflexão e renovação, marcando o fim da era "Galáctica" original. Posteriormente, o clube se reestruturou e retornou ao protagonismo europeu, conquistando múltiplas Champions League na década seguinte.

Esses encontros entre Arsenal e Real Madrid permanecem gravados na memória como exemplos perfeitos do espírito competitivo e da magia que envolve a UEFA Champions League, demonstrando como um número reduzido de jogos pode ser suficiente para deixar uma marca eterna no futebol mundial.