Apesar de vitórias em clássicos, ídolo do United desaprova Carrick: 'Não é o homem certo'

O Manchester United recuperou sua "marra" e confiança após vitórias consecutivas sobre Arsenal e Manchester City, segundo a avaliação de Roy Keane. No entanto, o ídolo e comentarista da Sky Sports foi enfático ao afirmar que o atual interino, Michael Carrick, não é a solução definitiva para Old Trafford. Para Keane, o clube necessita de um nome "maior e melhor" para assumir o comando na próxima temporada e brigar por troféus de elite.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Carrick, que assumiu a vaga deixada por Ruben Amorim até o fim do campeonato, teve um início perfeito. Após vencer o clássico de Manchester, o time superou o Arsenal, líder da Premier League, por 3 a 2 no Emirates Stadium, com um gol decisivo do brasileiro Matheus Cunha. Apesar do momento positivo e da clara melhora no ambiente, Keane acredita que a diretoria não deve se deixar levar pela emoção dos resultados imediatos.

continua após a publicidade

Ceticismo quanto ao futuro

Em sua análise pós-jogo, Keane reconheceu a evolução no desempenho, citando uma "arrogância positiva" e calma na forma de jogar, mas manteve o ceticismo quanto à capacidade de Carrick no longo prazo. O ex-capitão argumentou que "qualquer um pode vencer dois jogos" e que, mesmo que o interino vença todas as partidas até o fim da temporada, ele não deveria ser efetivado.

— Eles precisam de um treinador maior e melhor. Pelo tamanho do clube e os desafios que enfrentarão nos próximos anos, você quer um treinador que sinta que pode levá-los a ganhar títulos da liga. Vamos sentar aqui e acreditar que Michael Carrick pode fazer o United ganhar títulos? Não é o suficiente para mim — disparou Keane.

continua após a publicidade

Arsenal x Manchester United (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Neville sugere nomes consagrados

Gary Neville, companheiro de Keane na era vitoriosa do United, concordou que a solução definitiva deve vir de fora. Para o ex-lateral, o clube deve evitar repetir erros de gestões passadas, quando decisões foram tomadas com base na emoção. Ele sugeriu que Carrick mantenha o cargo até o fim da temporada, passando o bastão posteriormente para nomes como Thomas Tuchel ou Carlo Ancelotti.

Alheio às especulações, Michael Carrick celebrou o "espírito coletivo" da vitória em Londres, mas pregou cautela. O treinador interino destacou que está no cargo há apenas 10 dias e que o time ainda está no início de um processo, precisando adicionar "mais camadas" ao seu jogo nas próximas semanas, apesar do ótimo ponto de partida.

Michael Carrick é o treinador do Manchester United (Foto: Darren Staples / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.



+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial