Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como está a movimentação desta terça-feira (5) de negociações do principal palco do mercado da bola.

Benjamin Šeško 💰 Manchester United

O Manchester United entrou oficialmente na disputa pela contratação de Benjamin Šeško, centroavante esloveno de 22 anos do RB Leipzig, da Alemanha. Segundo informações do jornal alemão "Bild", o clube inglês apresentou uma proposta no valor total de 85 milhões de euros (aproximadamente R$ 542 milhões), incluindo bônus por metas atingidas. ➡️ Saiba mais

Benjamin Šeško, do RB Leipzig (Foto: Ronny Hartmann/AFP)

Thomas Partey 👀 Villareal

Thomas Partey está próximo de ser anunciado como novo reforço do Villarreal, da Espanha. No entanto, a possível transferência ganhou contornos que vão além do aspecto esportivo.

O meio-campista ganês de 32 anos foi formalmente acusado no último dia 4 de julho por cinco crimes de estupro e um de agressão sexual. Ele se apresentou ao Tribunal de Magistrados de Westminster nesta terça-feira (5), onde negou todas as acusações e foi liberado mediante pagamento de fiança. O jogador, que já passou por exames médicos, deve assinar contrato com a equipe espanhola até 2027. ➡️ Saiba mais

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

