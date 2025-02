Nesta segunda-feira (17), o Barcelona volta a campo em La Liga para enfrentar o Rayo Vallecano, pela 24ª rodada da competição. Caso vença, a equipe comandada por Hansi Flick salta da terceira colocação para a liderança, se aproveitando de tropeços dos rivais Real Madrid e Atlético de Madrid no sábado (15).

Os Blaugranas, com 48 pontos, abririam um de frente para os Colchoneros, que têm 50, e se igualariam aos Merengues com 51; entretanto, o saldo já é dez gols acima em relação ao grande rival, o que automatiza a ponta da tabela ao seu favor. Os números comprovam a volta de um grande equilíbrio dentro da briga pelo topo do Espanhol.

A última temporada em que o campeonato viveu momentos de drama, tensão e briga pela taça até a última rodada foi 2020-21. Na ocasião, os três chegaram a assumir o primeiro lugar dentro das últimas dez jornadas; na derradeira, apenas Atleti e Real tinham chances de título. A equipe de Diego Simeone, com viradas espetaculares sobre Osasuna e Real Valladolid nos dois últimos jogos, defendeu a liderança e ergueu o título em um estádio vazio devido à pandemia de Covid-19.

🏆 Real Madrid e Barcelona ganharam La Liga com antecedência recentemente

Desde então, os campeões tiveram facilidade para conquistar a taça nacional. Em 2021-22, o Real esteve em primeiro desde a 14ª rodada, ultrapassando a Real Sociedad, e confirmou o título com quatro rodadas de antecedência, com a história se repetindo dois anos depois. Na temporada seguinte, o Barça viveu momento semelhante, saltou à ponta no 13º jogo e garantiu com a mesma distância do rival no ano anterior para o fim da disputa.

O diferencial para o equilíbrio talvez seja a inserção do Atlético de volta à realidade do título. Nos três últimos campeonatos, o time não chegou a protagonizar momentos de ameaça aos dois rivais, e usou La Liga como uma viela para a garantia de vagas tranquilas na Champions League. Desta vez, após investimentos no mercado e contratações de destaques como Julián Álvarez, Sorloth e Le Normand, o sonho de um retorno ao topo apimentou o campeonato.

A missão do Barcelona para assumir a liderança não é tão simples, já que o Rayo Vallecano ocupa a sexta posição e quer os três pontos para se aproximar das vagas em Champions e Europa League. O confronto será realizado no Olímpico de Montjuïc, na Catalunha (ESP), com a bola rolando a partir das 17h (de Brasília).