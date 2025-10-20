menu hamburguer
Futebol Internacional

Antony se pronuncia após quase ser atingido por garrafa em jogo de La Liga

Jogador comemorou gol do empate nos acréscimos

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 20/10/2025
15:14
antony-real-betis
imagem cameraAntony em ação pelo Real Betis Foto: Reprodução/Real Betis
  • Matéria
  • Mais Notícias

No duelo entre Villarreal e Real Betis no último sábado (18), o brasileiro Antony foi o grande destaque ao marcar dois gols e evitar a derrota dos Verdiblancos. Com um dos tentos nos acréscimos, o atacante partiu para comemorar com a torcida e, no ato, por pouco não foi atingido por uma garrafa arremessada das arquibancadas. Nesta segunda-feira (20), o jogador se pronunciou sobre o episódio.

Em entrevista ao programa espanhol El Chiringuito, Antony comentou o incidente após o treino da equipe. O atacante celebrou o bom momento em campo, mas condenou o comportamento de parte da torcida.

– Isso não é bom, fui comemorar com a torcida do Betis, mas isso também acontece nos jogos. O lado bom é que não pegou no meu rosto, Ruibal me ajudou ali, mas são coisas que não são boas e não podem acontecer mais – disse o jogador.

Na ocasião, Antony marcou o gol do empate do Real Betis contra o Villarreal nos acréscimos e partiu em comemoração junto à arquibancada onde estava a torcida do Betis. Uma garrafa foi arremessada da área da torcida adversária em sua direção, mas Ruibal conseguiu intervir e bloquear o objeto de atingir o brasileiro.

Antony pode alcançar marca histórica no Real Betis

Herói da equipe andaluza no empate com o Villarreal, Antony está próximo de alcançar uma marca expressiva pelo Real Betis. Com os dois gols anotados na partida válida pela 9ª rodada da La Liga, o brasileiro chegou a 12 gols com a camisa do clube, ficando a apenas dois de superar Denílson, campeão mundial em 2002 e ídolo histórico dos Verdiblancos.

Denílson foi destaque na conquista da Copa do Rei de 2004/05 sobre o Osasuna e encerrou sua passagem pelo clube com 14 gols em 196 jogos. Antony, por sua vez, alcançou 12 gols em apenas 32 partidas, um número que evidencia sua eficiência e importância no elenco.

Antony em ação pelo Betis em jogo do Campeonato Espanhol
Antony em ação pelo Betis em jogo do Campeonato Espanhol (Foto: Reprodução)

No fim de semana, o Betis saiu perdendo por 2 a 0 – gols de Buchanan e Moleiro –, mas o brasileiro chamou a responsabilidade e garantiu o empate fora de casa. O primeiro gol veio em um belo chute de fora da área, no canto esquerdo do goleiro. Já aos 49 minutos do segundo tempo, Antony aproveitou assistência de Fornals e, com dois toques rápidos, selou o placar em 2 a 2.

As atenções agora se viram para a Europa League. Fora de casa, o time espanhol enfrenta o Racing Genk, na próxima quinta-feira (23), às 13h45 (horário de Brasília). Passado o duelo continental, o Betis tem pedrada pela frente: Atlético de Madrid, por La Liga. O jogo será na segunda-feira (27), às 17h.

🔢 Números de Antony e Denílson pelo Real Betis

  1. Antony: 12 gols em 32 jogos
  2. Denílson: 14 gols em 196 jogos

